Jean (L'amour est dans le pré) tensions à la ferme : ses prétendantes ne peuvent pas se voir

Le séjour à la ferme chez Jean s'annonce mouvementé ! Après ses speed-datings dans L'amour est dans le pré, Jean avait pris la décision d'inviter chez lui quelques jours Nathalie et Laurence. La première, âgée de 55 ans et originaire de Grenoble, était le coup de coeur de l'éleveur de vaches lors de la lecture du courrier. Il avait aussi aimé sa coupe courte et blonde platine. La deuxième a aussi 55 ans et est célibataire depuis quatre ans. Sa douceur évidente et la tendresse qu'elle dégage ont réussi à séduire le touchant Jean.

C'est Laurence qui est justement arrivée la première chez l'éleveur de vaches allaitantes qui travaille dans la région Auvergne-Rhônes-Alpes. A peine a-t-elle eu le temps de poser ses bagages, de faire un tour du propriétaire et préparer son lit, qu'elle était déjà repartie pour accompagner Jean à la gare, où il venait chercher Nathalie. D'entrée, les tensions se sont fait ressentir. En effet, Nathalie n'a que très peu apprécié de voir arriver l'agriculteur avec sa rivale et c'est un accueil plutôt froid qu'elle leur a donc réservé.

Le trio est ensuite parti faire des courses pour la semaine et les caractères ont commencé à s'affirmer. Surtout celui de Nathalie encore une fois. Désireuse de capter l'attention de Jean, elle a rapidement pris le contrôle, remplissant le caddie comme bon lui semblait. Laurence, beaucoup plus réservée, a eu plus de mal à s'imposer, sauf lorsqu'il s'agissait des ingrédients pour faire sa quiche lorraine ! En effet, la douce brune s'est montrée catégorique au moment de choisir la pâte, laquelle sera brisée et non feuilletée comme le désirait Nathalie. A un autre moment, il y a des tensions sur le sel puis encore une mésentente sur les cornichons. De son côté, Jean ne semblait pas remarquer les petites chamailleries qui commençaient à s'installer entre ses deux prétendantes.

Une fois de retour chez lui, Nathalie a apprécié pouvoir enfin passer un peu de temps en tête à tête avec Jean. Car, comme pour Laurence, il avait prévu qu'ils fassent son lit ensemble... Si pour le romantisme on repassera, Nathalie était conquise et en a profité pour lui offrir un cadeau fait de ses propres mains. Il s'agissait d'un tableau réalisé en perles qu'il s'est empressé d'accrocher au mur.

Lors du repas, l'ambiance ne s'était en revanche pas apaisée entre Nathalie et Laurence. La blonde reprochait à sa rivale de vouloir parler plus fort qu'elle ou de se mettre en avant. Laurence lui a de son côté reconnu un trop fort caractère et comprend qu'elle devra redoubler d'efforts pour se démarquer...