L'amour est dans le pré : Karine Le Marchand ose une blague très coquine pendant les speed datings

Dans cette 17e saison de L'amour est dans le pré, lancée ce lundi 22 août 2022 avec les premiers speed-datings, les téléspectateurs vont pouvoir suivre les aventures de Jean, un éleveur de vaches allaitantes âgé de 60 ans qui s'était révélé très touchant au moment de la diffusion des portraits. Et pour cause, l'agriculteur originaire de la région Auvergne-Rhônes s'était confié sur l'infidélité qu'il avait vécue durant des années et dont il a eu tant de mal à se remettre.

Après une telle histoire, Karine Le Marchand ne pouvait se montrer que protectrice vis-à-vis de lui et, c'est certainement pour cette raison qu'elle a décidé de rencontrer en amont ses trois prétendantes attendues pour les speed-datings. Décidée à lui faire de la pub, elle a commencé par leur préciser qu'il n'était plus le même homme qu'il y a quelques mois. En effet, Jean a entre temps refait ses dents ! Mais, plus sérieusement, l'animatrice cherchait déjà à déceler si une femme se démarquait déjà.

Il y avait notamment, Corinne, retraitée de 63 ans, qui est célibataire depuis quatorze ans, mais non sans rien faire. "Je me suis laissée la liberté de jouer", a-t-elle confié, suscitant les rires de Karine Le Marchand. Et c'est justement elle qui a fait la première la rencontre avec Jean. Mais, briser la glace s'est révélée compliqué tant le papa de trois enfants est un taiseux. Un grand blanc s'est même installé entre eux dès le début, jusqu'à ce qu'il lui pause une question quelque peu incongrue : "Je suis curieux de savoir ce que tu peux me proposer." Corinne a alors commencé à lui parler d'elle, de son quotidien, de son attrait pour la campagne. Et d'ajouter : "Et puis, je suis très contente d'être où je suis, de te rencontrer aujourd'hui, ça me fait très plaisir. Comme tu peux le voir, je n'ai pas la langue dans la poche, je ne suis pas du tout timide..." Une précision qui a donné l'idée d'une blague osée à Karine Le Marchand, qui a déjà reconnu dans le passé avoir tendance à faire trop de remarques graveleuses : "Et je pourrais te la mettre dans la bouche...", a-t-elle lâché en regardant leur rendez-vous depuis un écran.

Une petite phrase qui n'est pas passée inaperçue sur Twitter. "Karine Le marchand un peu trop pénible dans les commentaires des candidats. C'est dommage elle se moque, c'est vraiment lourdingue...", "Karine Le Marchand est en totale roue libre cette saison encore", "Il a fallut 15 minutes pour que Karine le Marchand lâche un 'je suis prête à te la mettre dans la bouche'", peut-on lire.