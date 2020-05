Jean-Luc Lahaye opposé au confinement ? Face aux critiques, il répond

Face aux vives critiques qu'a provoqué sa dernière prise de parole, Jean-Luc Lahaye a décidé de répondre à ses détracteurs. Le 30 avril 2020, le chanteur a pris part à l'émission Allo Baba de Cyril Hanouna sur C8. L'occasion pour lui de revenir sur son discours tenu deux jours plus tôt, lors d'un live Facebook avec Mario Barravecchia, lors duquel il avait affirmé considérer le confinement comme une "immense supercherie" et continuer à vivre "normalement" en sortant à moto.

"On m'a prêté des mots et des intentions qui n'étaient pas les miennes, je n'ai jamais dit que je roulais vite dans Paris, j'ai dit que je roulais à une certaine vitesse, a-t-il d'abord tenté de tempérer. Je respecte le confinement et je suis bien placé pour respecter le corps médical, pour des raisons personnelles." Le chanteur de 67 ans habitant Paris assure alors respecter les consignes sanitaires lors de ses sorties : "J'applique les consignes lorsque je sors à moto, je remplis mon attestation, et je rends visite à une de mes filles pour des raisons particulières chaque jour. Je suis très précautionneux et même lorsque je vais dans un commerce, je ne retire pas mon casque."

Pour ce qui est de ses rencontres avec ses amis, évoquées mercredi dernier, l'interprète de Femme a précisé : "Lorsque je vais voir des potes, c'est en fin de journée quand je vais faire deux trois achats, on s'arrange pour être dans le même quartier, c'est-à-dire à Montmartre, dans la fille d'attente des mêmes boutiques, et on se parle quelques mots, a-t-il affirmé. Je maintiens ce que j'ai dit, le confinement m'est profondément désagréable, je le fais, je l'assume, je suis chez moi 23 heures par jour, mais ça m'est profondément désagréable. Je considère que c'est une atteinte à ma liberté (...). Mais je m'y plie, je joue le jeu."