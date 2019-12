Jean-Luc Reichmann : Sa mamie de 98 ans dévoile le secret du bonheur

Quand il n'est pas sur le plateau des Douze coups de midi, Jean-Luc Reichmann passe du bon temps en famille auprès des siens. Le 1er décembre 2019, l'animateur de 59 ans a présenté officiellement à tous ses followers une femme très proche de lui, sa bien-aimée grand-mère. Sur Instagram il écrit :"Le dimanche !?... C'est visite chez Mamie. 98 ans ... et demi ! Bon dimanche sous la pluie". Une après-midi placée sous le signe de la détente et de la complicité pour ce papa de six enfants (âgés de 9 à 28 ans) issus d'une famille recomposée. Immédiatement, les fans du présentateur fétiche de TF1 ont fondu devant la tendresse et la simplicité de ce cliché. "Elle doit être bien fière de vous...", "Quelle chance d'avoir sa mamie, c'est souvent la meilleure amie", "Adorable mamie Jean-Luc bravo", "Que c'est beau cet âge là".

La famille, c'est ce qu'il y a de plus important

En février 2018, Jean-Luc avait dévoilé une anecdote sur sa famille (et surtout sa grand-mère) sur le plateau de TF1. Elle lui avait à l'époque révélé ce qui selon elle était le secret du bonheur. "Famille nombreuse, famille heureuse. Chiens, oiseaux, poissons rouges, beaucoup d'enfants. Belle-famille recomposée avec, on essaye, de tenir les valeurs que nous ont données papa, maman, les grands-parents. La famille, c'est ce qu'il y a de plus important me disait ma grand-mère et je pense qu'elle a raison" avait-il déclaré.