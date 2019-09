Jean-Luc Reichmann : Découvrez sa sublime fille Rosalie

Chaque midi sur TF1, Jean-Luc Reichmann fait le show dans Les 12 Coups de midi. Il est plus pudique en revanche quand il s'agit d'évoquer sa vie privée. On sait qu'il a six enfants issus d'une famille recomposée et l'une d'elle s'appelle Rosalie. Âgée de 21 ans, la jeune femme est très active sur Instagram pour le plus grand plaisir de ses abonnés.

En parcourant son compte, on peut constater que la charmante fille voyage beaucoup. Elle a notamment eu la chance de visiter le Japon, la Corse ou la Chine. Et elle n'a pas manqué d'immortaliser chacune de ses visites, des photos que son papa apprécient. Et il le fait savoir en les "likant" et/ou en les commentant. On peut également apprendre qu'elle est en couple avec un beau jeune homme prénommé Valentin et que Jean-Luc Reichmann est abonné, signe que l'animateur de 58 ans apprécie son potentiel futur gendre...

Très discret concernant sa vie privée, Jean-Luc Reichmann a parfois fait des exceptions. Invité par Télé 7 Jours à se confier sur ses passions cachées en mars dernier, l'époux de Nathalie Lecoutre a par exemple révélé que ses enfants l'aidaient à réviser ses textes quand il avait des projets de séries ou de pièces : "Ce n'est pas une passion, mais j'aime beaucoup cette initiative qu'ont eue mes enfants de me faire répéter les textes de mes films et de mes pièces de théâtre. Le plus drôle, c'est qu'ils me mettent des notes. Tantôt un 9, tantôt un 7... ou un 6 lorsque je ne suis pas concentré. C'est devenu une petite habitude ludique et agréable." Et à Purepeople, il avait confié que son épouse et lui essayaient de transmettre certaines valeurs à leurs enfants.