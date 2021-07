Jean-Marie Bigard éloigné de son fils Sasha (12 ans) : "Je le vois deux fois par an"

En 2011, Jean-Marie Bigard a épousé Lola Marois-Bigard. Mais avant de dire "oui" à la belle comédienne, avec qui il a eu des jumeaux, Jules et Bella (8 ans), l'humoriste a filé le parfait amour avec Claudia, une danseuse brésilienne du Paradis Latin. Après un long combat pour devenir parents, les amoureux accueillent Sasha (12 ans), qui devait avoir un jumeau. Depuis le divorce, Jean-Marie Bigard ne voit que très rarement son fils...

En janvier 2020, pour Télé Loisirs, l'acteur de 67 ans se livrait sur cette distance avec son aîné Sasha. Si Jean-Marie Bigard fait sa vie en France, son ex-femme Claudia est installée au Brésil, avec leur fils. L'heureux papa fait alors le voyage deux fois par an pour retrouver son grand garçon, à l'autre bout du monde. Et le reste du temps, il se contente de voir Sasha à travers un écran. "Comme il vit avec sa maman au Brésil, je le vois essen­tiel­le­ment par Skype, mais j'ai l'intention de le rejoindre dix jours", avait-il confié à Voici en mai 2017.

La naissance de Sasha, arrivée après onze fécondation in vitro, a été une bénédiction pour Jean-Marie Bigard et son ex-femme Claudia, avec qui il a passé dix-huit ans de sa vie. "Ça a été terrible. Cet enfant, il est arrivé par une fécondation in vitro, avec un ovule d'une femme russe et mon sperme. Claudia a accouché à 46 ans et sa grossesse a été extrêmement dure", se souvenait l'humoriste auprès de Télé Loisirs en janvier 2020.

Une bénédiction, mais aussi une libération. Au moment de la conception de Sasha, le couple n'était plus ensemble. "Nous étions séparés de corps. Nous ne vivions plus sous le même toit. Mais je la chérissais comme ma femme officielle", avait-il avoué. Et d'ajouter : "Elle était gâtée : tout ce qu'elle voulait, elle l'avait. Mais ce n'était plus possible pour nous d'avoir un rapport ou de dormir dans le même lit."

En 2009, quelques mois après la naissance de Sasha, Jean-Marie Bigard demande le divorce. Divorce prononcé en janvier 2011 et au mois de juin de la même année, il célèbre son mariage avec Lola Marois-Bigard.