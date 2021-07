Jean-Marie Bigard et son ex-femme Claudia : le couple brisé par la perte d'un bébé

Jean-Marie Bigard est fou amoureux de Lola Marois depuis une dizaine d'années maintenant. Le couple s'est marié en 2011 et a eu deux jumeaux, nés en novembre 2012, Jules et Bella. Récemment, l'humoriste et la comédienne dans Plus belle la vie ont d'ailleurs renouvelé leurs voeux de mariage lors d'une cérémonie intimiste célébrée chez eux.

Avant de croiser le chemin de Lola Marois, Jean-Marie Bigard a été l'époux pendant 18 ans de Claudia, une danseuse brésilienne de cabaret rencontrée en 1990. Leur relation a été très impactée par leur désir d'avoir un bébé. Un rêve qu'ils ont eu beaucoup de mal à accomplir. En effet, Jean-Marie Bigard et Claudia ont fait pas moins de onze fécondations in vitro pour que la danseuse tombe enceinte. Finalement, les mariés ont même attendus deux bébés ! Malheureusement, seul un d'entre eux est né lors de la grossesse très à risque de Claudia à l'époque âgée de 46 ans, à savoir un petit Sasha (12 ans).

"C'était un peu dur, mais ma vie avec Jean-Marie n'a jamais été facile. J'ai fait quatre hémorragies dont une qui m'a conduite en réanimation. D'ailleurs, j'attendais des jumeaux mais l'autre bébé n'a pas tenu. A la deuxième, on a vraiment cru que le bébé ne tiendrait pas... Voilà pourquoi j'avais cette angoisse de mort ! Il y avait ma vie en danger et cette autre petite vie en moi", confiait l'heureuse maman un mois après la naissance de leur fils.



Malgré cette réussite tant attendue, Jean-Marie Bigard et Claudia se sont séparés. Elle est retournée vivre depuis au Brésil avec son fils qui n'est désormais en contact avec son père que via Skype.