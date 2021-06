Jean-Marie Bigard et Lola Marois amoureux face à leurs jumeaux : ils célèbrent 10 ans de mariage

Beaucoup n'ont certainement pas cru en leur amour et pourtant, Jean-Marie Bigard et Lola Marois ont bel et bien récemment fêté leurs dix ans de mariage. C'était le 27 mai 2021. Pour rendre ces noces d'étain inoubliables, le couple a fait les choses en grand en commençant par renouveler ses voeux de mariage.

Ainsi, l'humoriste et la comédienne ont organisé depuis leur domicile parisien une nouvelle union en compagnie de proches triés sur le volet, dont la soeur de Lola Marois, sans oublier leurs deux enfants bien sûr, les jumeaux, Bella et Jules (8 ans). Le jour J, l'actrice de Plus belle la vie avait partagé une courte vidéo de la cérémonie et ce lundi 14 juin 2021, les photos officielles ont été dévoilées (voir diapo). On constate que Jean-Marie Bigard a fait preuve d'élégance dans un costume noir tandis que Lola Marois a revêtu une robe blanche assez sexy. Leurs deux enfants étaient eux aussi sur leur 31 : la jolie Bella portait comme sa maman une robe blanche tandis que le jeune Jules a presque volé la vedette à son papa humoriste en se présentant en chemise/cravate devant les photographes.

Jean-Marie Bigard et Lola Marois ont fini par s'échanger leurs alliances pour la deuxième fois de leur vie avec sourire, sans se quitter des yeux et s'offrant de doux baisers sous les regards attendris de leurs invités.

Pour rappel, c'est en 2007 que les deux personnalités se sont rencontrées pour la première fois. A l'époque, la comédienne de près de 30 ans sa cadette était allée voir Jean-Marie Bigard alors qu'il se produisait sur scène avec son spectacle Mon psy va mieux. Lola Marois avait par la suite eu l'occasion de se rendre en loge, où elle a pu faire plus amble connaissance avec lui. L'humoriste étant marié, leur histoire d'amour naissante était d'abord restée secrète. Malgré quelques brèves ruptures, les amoureux se sont toujours réconciliés. Leur mariage a été prononcé le 27 mai 2011, à la mairie du 7e arrondissement de Paris.