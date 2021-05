Lola Marois et Jean-Marie Bigard : Renouvellement de voeux pour leurs 10 ans de mariage, une vidéo dévoilée

Lola Marois a annoncé une excellente nouvelle à ses abonnés sur Instagram, le 27 mai 2021. Avec son mari Jean-Marie Bigard, ils ont renouvelé leurs voeux pour leurs 10 ans de mariage en compagnie de leurs proches.

Ces derniers temps, Jean-Marie Bigard défraie la chronique à cause de ses prises de position radicales concernant la crise sanitaire. Mais le jeudi 27 mai, l'humoriste de 67 ans a fait une pause le temps d'une journée particulière. Il a en effet célébré un heureux événement avec sa belle Lola Marois. En story Instagram, cette dernière a annoncé qu'ils allaient renouveler leurs voeux de mariage. "Je vous annonce officiellement que je me remarie dans...", peut-on lire en légende. En dessous, la jeune femme de 38 ans a posté un compte à rebours afin que ses abonnés sachent exactement quand elle allait dire "oui" une nouvelle fois à l'homme de sa vie.

Lola Marois a ensuite partagé une courte vidéo de la cérémonie. L'occasion de découvrir qu'elle s'est déroulée chez eux. On peut y découvrir la personne qui officie l'union en train de se préparer, les jumeaux Bella et Jules (8 ans) sur leur 31 et des proches du couple. On peut même voir Jean-Marie Bigard, classe en costume bleu marine. En revanche, les internautes n'ont pas eu le plaisir de découvrir la tenue de la mariée.

L'histoire d'amour de Lola Marois et Jean-Marie Bigard

C'est en 2007 que les regards de Lola Marois et Jean-Marie Bigard se sont croisés pour la première fois. Alors qu'elle n'avait pas le moral, la jeune maman est allée voir le one-man show de celui qui allait devenir son époux, Mon psy va mieux, en compagnie d'une copine. Elle a immédiatement accroché avec son humour. Une fois le spectacle terminé, elle a eu la chance de se rendre dans sa loge et ils ont passé un bon moment. A l'époque, l'artiste était marié, ils ont donc vécu discrètement leur amour dans un premier temps.

En 2010, à la suite d'une dispute, Jean-Marie Bigard décide de rompre avec Lola Marois. Mais il a ensuite sorti le grand jeu pour la reconquérir. Il a loué un orchestre afin qu'il joue en bas de chez elle au moment de venir la chercher en limousine rose. Ils se sont ensuite rendus dans un restaurant gastronomique et, au moment du dessert, la belle blonde a découvert une bague dans son gâteau. "J'ai les larmes aux yeux, lui me regarde fiévreusement et me demande : 'Est-ce que tu veux m'épouser ?' Je ne réponds pas tout de suite, je laisse passer du temps, enfin je lui dis : 'T'as gagné !' Et je l'embrasse. Tout le restaurant applaudit, nos voisins de table nous étreignent. Un vrai conte de fées", avait confié Lola Marois à Paris Match en 2018. Leur mariage a été célébré le 27 mai 2011, à la mairie du 7e arrondissement de Paris.