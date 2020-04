Lola Marois, Jean-Marie Bigard et les jumeaux : vidéo intime de leur confinement

Alors, le confinement, c'est comment ? Voilà la question que Purepople.com a posée à Lola Marois. La comédienne de 37 ans qui est actuellement confinée à Paris avec son mari Jean-Marie Bigard et leurs jumeaux Jules et Bella (7 ans) nous a donc ouvert les portes de son appartement. Interview !

Il y a de l'ambiance et même de la très bonne ambiance chez Lola Marois. Face à la caméra, la sublime blonde qui interprète Ariane dans Plus belle la vie (France 3) nous raconte que tout se passe bien. Alors que les divorces ont explosé en Chine à cause du confinement, la pétillante actrice nous confie : "Avec Jean-Marie, on s'entend très bien. De temps en temps, on se tape sur les nerfs, mais la plupart du temps, on rigole beaucoup." Autre bonne nouvelle, ses enfants ne souffrent pas trop non plus du confinement. "Ils s'occupent beaucoup par eux-mêmes. Ils sont très inventifs. (...) Ils s'inventent des personnages. Un coup, ils sont chercheurs pour trouver des solutions contre le coronavirus, une autre fois, ils sont médecins ou avocats. Ils inventent des jeux de rôle tout le temps et, honnêtement, ils ne s'ennuient jamais", raconte-t-elle.

Seul point noir dans ce confinement : l'école à la maison. Heureusement, il y a eu les vacances de Pâques, Lola Marois a donc pu arrêter pendant un temps de jouer les institutrices. Si elle nous raconte également ne plus supporter sa cuisine, quand on lui demande ensuite si elle est plutôt pâtes au ketchup ou tartare de saumon, elle nous rétorque avec son large sourire : "Je passe pour une mère indigne si je dis pâtes au ketchup ?"

Encline à la confidence, la jeune femme nous a aussi raconté comment elle continuait de prendre soin de son corps et elle nous a révélé ce qu'elle ferait en premier en sortant de confinement et c'est plutôt drôle !

