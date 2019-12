Lola Marois méconnaissable : elle dévoile un cliché d'elle enfant

L'approche des fêtes de fin d'année semble rendre Lola Marois nostalgique. L'interprète d'Ariane dans Plus belle la vie a fait le buzz dimanche 22 décembre sur son compte Instagram. Mais quitte à en décevoir certains, ce n'est pas avec une nouvelle photo sexy, bien au contraire. La jolie blonde a préféré ressortir un cliché de son enfance. Et, à l'époque, Lola Marois était encore loin de maîtriser les poses caliente !

D'ailleurs, il est même difficile de la reconnaître. Si elle arborait déjà une crinière bouclée, celle-ci était brune. Toutefois, on constate qu'elle avait alors ses premiers succès auprès de la gent masculine puisqu'elle danse avec un garçon blond de son âge qui n'était visiblement pas à son goût. "J'étais déjà gavée", écrit-elle, amusée de l'expression désabusée qui se lit sur son visage. Ainsi que : "Non mais pardon mais là je ne veux même pas la friendzone en fait." Consciente de sa métamorphose depuis, elle ajoute : "Et je sais j'ai grave changé." Un retour en arrière qui a certainement plu à ses nombreux admirateurs.

Mais gare à en partager trop. Lola Marois a déjà été victime d'un internaute un peu trop insistant. En septembre dernier, elle s'est même résolue à porter plainte contre X. "Instagram devrait faire attention à ce type de comptes créés rapidement et supprimés aussitôt", déplorait-elle dans la foulée. Heureusement, elle peut toujours compter sur le soutien de son mari, Jean-Marie Bigard, avec qui elle a eu deux enfants, les jumeaux Jules et Bella, âgés de 6 ans.