Lola Marois : Harcelée sur les réseaux sociaux, elle porte plainte

Ras le bol. C'est exactement le mood de Lola Marois, le 1er septembre 2019, qui a décidé de mettre un terme au harcèlement dont elle est victime chaque jour, sur les réseaux sociaux. Elle s'est emparée de son compte Instagram pour publier un message incendiaire à l'attention de l'importun. "Je me fais harceler par une personne qui de toute évidence a un problème psychologique", explique-t-elle en story.

La compagne de Jean-Marie Bigard donne ensuite des précisions sur ces attaques quotidiennes. "Cette même personne change de compte tous les jours. Elle a zéro abonné, zéro publication. Évidemment, elle ne suit personne. Tous les compteurs sont à zéro et c'est un pseudo différent chaque jour. Tout ça pour laisser des commentaires pervers et totalement inappropriés", poursuit la comédienne de Plus belle la vie (France 2).

Pour essayer de faire cesser ce problème, Lola Marois a pris une décision radicale, puisqu'elle s'est résolue à porter plainte pour harcèlement. "Je vais laisser cette personne continuer à déployer autant d'énergie pour m'insulter. Mais Instagram devrait faire attention à ce type de comptes créés rapidement et supprimés aussitôt. Une plainte sera déposée contre X dès demain à la police", a-t-elle prévenu dimanche soir.