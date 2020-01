Jean-Marie Bigard : Ses jumeaux ont failli mourir à la naissance, son "choc"

La paternité, c'est si beau... mais parfois si difficile. Jean-Marie Bigard, fort de son expérience personnelle, n'a pourtant pas su où donner de la tête le jour de la naissance de ses jumeaux, Jules et Bella, au mois de novembre 2012. Lui qui était déjà père de Sasha, fruit de ses amours avec une danseuse brésilienne, s'est retrouvé fort dépourvu en voyant ses deux enfants venir au monde prématurément. "Jusqu'à la période du terme prévu, ils sont entre la vie et la mort, raconte-t-il dans le podcast Parents d'abord de Télé Loisirs. Jamais on n'oubliera cette période. Je ne pourrai jamais oublier ce stress 24 heures sur 24, 7 jours sur 7."

Le choc émotionnel a été tellement violent

Ce fut un véritable "choc émotionnel" pour Jean-Marie Bigard, habituellement d'humeur très légère. Il faut dire que lorsqu'il a vu ses jumeaux pour la première fois, ils ne pesaient pas plus de 730 grammes chacun. Pendant trois mois, il a tremblé auprès de son épouse Lola Marois face à ses enfants qu'il compare toujours à "deux grenouilles". Une mésaventure qui n'a pas été sans conséquence, ni sur son mental ni sur son état de santé. "J'ai attrapé une polyarthrite rhumatoïde à ce moment-là, précise l'humoriste de 65 ans. Le choc émotionnel a été tellement violent et le stress a déclenché cette polyarthrite."

Prêt à avoir un nouvel enfant

Pourtant, cette rude expérience ne l'a pas traumatisé de manière définitive : Jean-Marie Bigard n'a pas renoncé pour toujours à l'idée d'agrandir la famille. Plus soudé que jamais, le couple Marois-Bigard songerait même à offrir aux jumeaux de 7 ans un petit frère ou une petite soeur. "Je lui dis : 'Allez je te fais un autre bébé.' Elle me dit : 'J'en rêve', précise-t-il. Il y a un autre truc qui est une autre alternative, c'est adopter. On rêve d'adopter." Les prochains mois risquent bien d'être riches en rebondissements...