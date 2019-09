Jean-Marie Bigard très câlin avec Lola Marois, Dounia Coesens bouliste divine

Le Sud de la France s'est exporté en région parisienne, le mercredi 18 septembre 2019. Une grosse poignée de célébrités françaises s'était réunie au jardin du Luxembourg, dans le 6e arrondissement de la capitale, pour soutenir l'association Make-a-Wish. Au programme, tenues estivales, chapeaux de paille, bonne humeur, sourires et dynamiques parties de pétanque. Des réjouissances qui ont réuni des stars spécialistes de l'humour, des acteurs de séries et des figures emblématiques de la télévision.

La vie était forcément plus belle avec le joli soleil qui brillait à Paris. Sur les terrains de boules, Dounia Coesens a dû faire le choix périlleux de tirer ou de pointer, tout comme sa consoeur de jeu Lola Marois, accompagnée de son truculent époux Jean-Marie Bigard. Tex, Éric Collado, Pascal Soetens, Magali Ripoll (N'oubliez pas les paroles), Jean-Jacques Bourdin, la chanteuse Nicoletta et son mari Jean-Christophe Molinier, Olivier Mag (En famille), Mathieu Madénian, Emmanuelle Boidron et la star de l'aérobic Véronique de Villèle ont aussi, tour à tour, tenté de dégommer le cochonnet de la terre battue du parc.

Le trophée des personnalités a pour but de promouvoir l'association Make-a-Wish et de collecter de l'argent au passage. Les fonds cumulés sont reversés et utilisés pour réaliser les rêves d'enfants, de 2 ans et demi à 17 ans qui sont ou ont été gravement malades. Tony Parker, l'un des ambassadeurs de l'association, s'était déjà battu pour Make-a-Wish en participant à Fort Boyard en 2015. Dernièrement, la petite Mia a découvert une jolie cabane au fond de son jardin, Tiffany a nagé avec les dauphins, Paco a eu droit à un vrai ordinateur de gamer et Lisa a pu rencontrer en personne la chanteuse Pink. Rien que pour ça, ça vaut le coup de lancer deux ou trois boules de pétanque !