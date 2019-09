N'oubliez pas les paroles : Un acteur d'Un si grand soleil candidat

Mardi 3 septembre, France 2 diffusait un nouveau numéro de N'oubliez pas les paroles. Le public et les téléspectateurs ont notamment fait la connaissance de Maxime, un jeune acteur. Il a confié au présentateur Nagui avoir joué dans plusieurs séries télévisées, dont une actuellement diffusée sur la deuxième chaîne.

Maxime a en effet révélé avoir eu un rôle dans Un si grand soleil. Il a également eu la chance de jouer sur TF1, mais n'a pas précisé dans quelles séries. "Je joue plutôt les voyous", a-t-il déclaré, amusé. Il a ensuite confié être l'heureux papa de trois enfants, Diego (9 ans), Eve (6 ans) et William (18 mois), ajoutant que c'est son épouse Samantha qui l'a inscrit à l'émission : "Je lui fais un gros bisou. Je t'aime chérie. Un jour, j'étais parti à un entraînement de boxe. Le téléphone a sonné et c'était la production."

Maxime a fait face à Audrey, la nouvelle Maestro de N'oubliez pas les paroles depuis quelques jours. Et la jeune femme l'a éliminé, avec plus de 100 points d'avance. Mais qu'importe, le jeune papa a passé un excellent moment sur le plateau et il est reparti comme il est arrivé : avec le sourire. Une positive attitude (coucou Lorie !) qui pourrait avoir tapé dans l'oeil de certains producteurs, sait-on jamais.