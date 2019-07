Un si grand soleil : Deux acteurs en couple dans la vraie vie ?

Il n'est pas rare que des acteurs trouvent l'amour sur un plateau de tournage. Du côté de Plus belle la vie par exemple, on sait que Marwan Berreni (Abdel) est amoureux de Myra Tyliann (Alison) ou Bruce Tessore (L'Enchanteur) et Sara Mortensen (Coralie). Et il semblerait que deux stars d'Un si grand soleil se soient éprise l'un de l'autre.

Sur son compte Instagram, l'actrice Mélanie Robert a partagé une photo en noir et blanc sur laquelle on la voit embrasser Gary Guénaire. On se demande donc si l'interprète de Manon Bastide est tombée amoureuse de son demi-frère dans la série Théo Estrela.

Si la photo laisse penser que c'est bel et bien le cas, la légende sème le doute en jouant sur le mystère. "Protège-moi", peut-on lire. Une publication que d'autres acteurs de la série diffusée sur France ont commentée. "Je le savais... ma fille... mon fils...", a écrit Jeremy Banster qui joue Julien Bastide. Et Mélanie Maudran qui joue la maman de Théo a commenté : "Maman avant raison !"

Les autres internautes n'ont en tout cas pas tardé à féliciter les deux acteurs. Véritable histoire d'amour ou une idylle montée dans le cadre de la série ? Il faudra sans doute patienter un peu pour le savoir.