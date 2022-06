Jérémie Elkaïm et Valérie Donzelli : à quoi ressemble leur fille Rebecca ?

Je ne peux pas dire que je suis la même maman pour tous

Parents de deux enfants, Valérie Donzelli et Jérémie Elkaïm ont fini par se séparer, et par refaire leur vie chacun de son côté. Après leur rupture, le comédien a partagé une idylle avec Anaïs Demoustier, avec qui il a joué dans Marguerite et Julien et avec qui il a eu une fille. La réalisatrice a, quant à elle, annoncé sa troisième grossesse l'air de rien, en mai 2016, sur le tapis rouge du 69e Festival de Cannes - sans révéler, pour autant, l'identité du père. "Mes deux aînés sont en garde alternée avec leur père et mon petit dernier vit avec son papa et moi, rappelait-elle à Version Femina en 2019. Mais je ne peux pas dire que je suis la même maman pour tous, car j'ai eu Gabriel très jeune et, aujourd'hui, nous sommes très com­plices. On parle beaucoup de cinéma ensemble. Rebecca, me rend très fière, car c'est déjà une grande dame pour son âge. Quant à Gustave, le ben­jamin, c'est un enfant énergique et très drôle..."