Jérémy Florès : Sa compagne Hinarani de Longeaux, son soutien parfait

Jérémy Florès et Hinarani de Longeaux sont sur un nuage depuis la naissance de leur fille Hinahei il y a deux ans, mais le surfeur de 32 ans et l'ancienne reine de beauté de 30 ans vivent les pieds dans l'eau. La pandémie de coronavirus et le confinement les ont contraints à rester à Tahiti. Paris Match est allé à leur rencontre, un reportage à découvrir dans le numéro du 25 juin 2020.

Longtemps habitué à vivre à 100 à l'heure avec sa carrière de surfeur, Jérémy Florès confie que devenir papa l'a changé. "Même si j'ai toujours besoin de ma dose d'adrénaline, je suis moins casse-cou qu'avant. Je me remets en question. J'ai plus de responsabilités, confie celui qui a gagné le championnat QuikSilver Pro en octobre 2019. Grâce à Hinahei, j'ai appris à être patient. J'ai toujours aimé les enfants, mais je ne pensais pas qu'ils pourraient me changer à ce point." Le sportif admet que ses priorités ont changé : "Je sors moins, je passe moins de temps dans l'eau. Tout ce qui m'importe, c'est de passer de bons moments avec elle. Être père, c'est beaucoup mieux que je ne l'avais imaginé."

Ce nouvel équilibre, Jérémy Florès ne l'a pas construit seul, mais avec sa compagne. Miss Tahiti en 2012, prétendant au titre de Miss France 2013, puis de Miss Univers, Hinarani de Longeaux a choisi une autre voie, celle de la création d'une marque de kimonos avec sa soeur. Malgré son activité très prenante, elle reste un incroyable pilier pour Jérémy Florès. "Hinarani m'aide beaucoup dans ma préparation. Elle sait quand elle doit prendre le relais. Parfois, elle passe des nuits entières à s'occuper de la petite pour que je puisse être au top de ma forme, le lendemain dans l'eau", explique-t-il.

Du haut de ses 2 ans, Hinahei a déjà fait cinq fois le tour du monde pour suivre son papa dans ses compétitions, un rythme de vie particulier avec certaines contraintes, mais beaucoup de positif. "Pendant les compétitions, leur présence me motive encore plus. Et puis c'est une formidable école de la vie pour ma fille. Elle rencontre de nouvelles cultures, elle se forge un caractère bien trempé", explique son papa.

L'intégralité de l'interview de Jérémy Florès est à retrouver dans Paris Match dans les kiosques le 25 juin 2020.