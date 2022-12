Jeux Harry Potter : Bon plan immanquable pour Noël

Achetez le jeu d'ambiance Asmodée Time's Up Harry Potter pour 23,99 € sur la Fnac

Hedwige, Hermione, le Choixpeau ! Vous ou votre enfant trouvez la réponse à la vitesse de l'éclair. Nous avons sûrement affaire à un mordu de l'univers des sorciers. Pour tester le degré d'addiction à la saga de chacun, gâtez votre enfant à Noël avec ce jeu d'ambiance Asmodee Times'up Harry Potter. Le principe est le même que le Time's Up classique, sauf qu'il faut ici faire deviner des mots en lien avec les films et livres Harry Potter.

Petite explication pour ceux qui ne connaissent pas les règles de ce jeu. Par équipe, vous avez chacun 3 manches de 40 s à chaque fois pour faire trouver à votre équipe le plus rapidement possible le mot que vous avez tiré au sort sur une carte. Pour y parvenir, la technique est différente à chaque manche. Pour la première, vous devez décrire le personnage, l'objet etc écrit sur la carte. Deuxième étape, vous ne pouvez prononcer qu'un seul et unique mot et votre équipe doit trouver. Enfin, ce seront vos talents de mimes qui seront mis à l'épreuve pour l'ultime exercice. Des heures d'amusement en perspective !

2. Redonnez vie au château de Poudlard avec ce puzzle 3D Asmodée

Votre enfant rêve d'intégrer la célèbre école de magie de Poudlard ? Il répète chaque jour ses sorts à l'aide de sa baguette magique ? Pour Noël, offrez-lui une partie de ce rêve avec le puzzle 3D Asmodée le château de Poudlard. Il pourra ainsi connaître dans les moindres détails l'immense bâtisse. Ce sont des heures de jeu et d'observation qui l'attendent ! Et, surprise, il fait partie du super bon plan Fnac. Si vous achetez deux autres jeux de société ou puzzles Asmodée, vous pourriez avoir ce modèle, proposé pour l'instant à 32,99 €, gratuitement. Une aubaine !

Une construction 3D impressionnante