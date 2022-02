JO Pékin 2022 : Une patineuse en larmes après 2 chutes, elle devient la cible d'attaques violentes

C'est l'un des côtés sombres des réseaux sociaux où le harcèlement peut vite devenir très problématique. Lorsqu'elle s'élance sur la piste de glace ce samedi, la jeune Zhu Yi, américaine née en Californie et naturalisée chinoise, elle ne s'imagine pas qu'elle va vivre l'un des pires moments de sa courte carrière. À seulement 19 ans et face à la pression de l'évènement, elle rate complètement son programme court, chutant à plusieurs reprises et obtenant un score très mauvais. Le problème ? Elle se trouve dans la compétition par équipes et sa performance va faire chuter la Chine au classement et le pays se retrouve cinquième derrière la Russie, le Japon, le Canada et les États-Unis.

La performance de Zhu Yi n'est visiblement pas passée inaperçue aux yeux des internautes chinois puisqu'après son passage, une déferlante de haine s'est abattue contre elle sur le réseau social chinois Weibo. La jeune femme tombée à plusieurs reprises après des tentatives de figures dans les airs était déjà au plus mal en terminant son passage les larmes aux yeux, mais certains ont cru bon d'en rajouter en partageant le hashtag "Zhu Yi a chuté", qui a totalisé plus de 230 millions de vues avant d'être désactivé. Un second intitulé "Zhu Yi a échoué" à lui atteint les 80 millions de vues.

Des critiques sur sa sélection dans l'équipe chinoise

Pour les internautes chinois, l'athlète originaire d'Amérique n'aurait pas dû être sélectionnée dans l'équipe, beaucoup lui préférant sa compatriote Chen Hongyi. Le père de Zhu Yi est un grand spécialiste de l'intelligence artificielle, très réputé en Chine et certains expliquent que sa fille a été sélectionnée grâce à lui. "Félicitations à l'équipe chinoise de patinage artistique pour avoir apporté une telle contribution au domaine de l'informatique !", a notamment écrit un internautes.