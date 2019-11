Joely Richardson : Sublime et en famille pour honorer sa défunte grande soeur

Les cérémonies de récompenses sont une occasion, pour les stars présentes, d'improviser de superbes défilés de mode ! Joely Richardson et Ellie Bamber ont pris part au dernier en date. Les deux actrices avaient sorti le grand jeu pour les Evening Standard Theatre Awards.

Dimanche 24 novembre 2019, le quotidien britannique Evening Standard a récompensé les meilleurs comédiens de l'année aux Evening Standard Theatre Awards. L'événement a eu lieu au London Coliseum, à Londres et était présenté par Cush Jumbo.

Joely Richardson s'y est rendue en qualité de simple spectatrice. L'actrice de 54 ans était accompagnée de son demi-frère Carlo Gabriel Nero et leur mère Vanessa Redgrave. La petite famille a assisté à la remise du prix de meilleure actrice, nommée d'après la fille aînée de Vanessa Redgrave, grande soeur de Joely Richardson et épouse de l'acteur Liam Neeson, la défunte Natasha Richardson, morte le 18 mars 2009 à New York, d'un hématome épidural à la tête après une chute de ski.

Sublime dans une robe bleu turquoise Roskanda Ilincic, Joely Richardson a éclairé le tapis rouge et le photocall floral des Evening Standard Awards. Comme elle, la jeune Ellie Bamber, craquante dans une robe Haute Couture Chanel, la chanteuse Florence Welch, vêtue d'une robe Gucci, ou encore Anna Wintour et sa fille Bee Carrozzini (née Schaffer), respectivement habillées en Chanel Haute Couture et Alexander McQueen, s'y sont également présentées.

Le top model Jourdan Dunn, la grande soeur de Cara Delevingne, Poppy et son mari James Cook, et enfin le créateur de mode Christopher Kane et sa soeur Tammy complétaient la prestigieuse liste d'invités des 65e Evening Standard Awards.