Johnny Clegg est mort : la star sud-africaine avait 66 ans

Voilà une bien triste nouvelle qui nous parvient ce mardi 16 juillet 2019.

L'AFP annonce le décès de Johnny Clegg, alias le "Zoulou blanc", après une longue lutte contre son cancer du pancréas. Le musicien sud-africain à qui l'on doit les tubes Scatterlings Of Africa, Dela ou encore Asimbonanga (Mandela) était âgé de 66 ans. C'est son manager Rodd Quinn qui a officialisé la mauvaise nouvelle auprès de la chaîne de télévision publique SABC.

Ce dernier a déclaré : "Johnny est décédé paisiblement aujourd'hui, entouré de sa famille à Johannesburg (...), après une bataille de quatre ans et demi contre le cancer."

En septembre 2018, Johnny Clegg acceptait de se livrer lors d'un entretien avec nos confrères de Paris Match. Il évoquait alors son difficile combat contre la maladie. "J'ai connu trois rémissions du cancer du pancréas. Mais, il y a deux semaines, on m'a détecté deux tumeurs au poumon lors d'un contrôle. Et contre cela, je ne peux rien faire. Alors je continue à vous parler, à être un père, un mari, un ami...", indiquait-il avec pudeur.

Celui qui était alors sur le point de livrer son dernier album, King Of Time, de poursuivre : "Oui, je dis au revoir à mon public. Je veux me produire tant que c'est encore possible en France, Nouvelle-Zélande et en Australie. Pour y donner les plus beaux concerts de ma vie, avant de ne plus pouvoir. Pour l'instant, j'ai encore l'énergie. Mais le cancer m'a déjà freiné dans pas mal de mes projets. J'ai suivi une nouvelle chimiothérapie en février, une autre en juillet m'a affaibli. Ces tumeurs détectées au poumon ont été un vrai choc. En réalité je devrais être mort depuis deux ans."

Toutes nos pensées vont vers les proches de Johnny Clegg.