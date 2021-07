Joniece Jamison en deuil : la chanteuse de "Joue pas" a perdu son mari

Elle devait avoir l'esprit à la fête en raison de son retour dans la musique avec le titre Ressuscité, toujours en duo avec son complice François Feldman mais, malheureusement, la chanteuse américaine Joniece Jamison n'a aujourd'hui ni le coeur ni la tête à cela. Et pour cause : elle est récemment devenue veuve.

C'est le magazine France Dimanche qui relate la triste nouvelle. Le 23 juin 2021, Joniece Jamison avait posté un message sur sa page Facebook pour confier son chagrin à ses fans. "Avec mon plus grand regret, je vous annonce la mort inattendue de mon mari bien-aimé. Je ne serai plus jamais la même. Dieu, donne-moi la force !", avait-elle écrit. La chanteuse, qui avait fêté l'anniversaire de son mari quelques jours plus tôt, n'a toutefois pas précisé les circonstances dans lesquelles il est décédé si soudainement. Touché par la situation de sa complice, avec qui il a connu le succès grâce au tube Joue pas (sorti en 1989) puis sur J'ai peur (en 1991), François Feldman a posté un message de soutien. "Une pensée à ma Joniece, plein de force et d'amour", a écrit le chanteur en plein come back.

Joniece Jamison, âgée de 64 ans, est d'autant plus secouée que ces derniers mois elle avait été séparée pendant longtemps de son mari. Ce dernier était parti au Cameroun, où le couple possède une maison, et y avait été bloqué pendant deux mois à cause de problèmes administratifs. Une période pendant laquelle la chanteuse notamment vue dans les populaires tournées Stars 80 s'était de son côté rendue seule aux Etats-Unis - elle est originaire de Baltimore dans l'Etat du Maryland - pour faire ses adieux à son père, mort en février dernier à 98 ans. Désormais, elle affronte un nouveau deuil. Nul doute que de là-haut ses proches veilleront sur elle.

Tom Spencer

France Dimanche, édition du 2 juillet 2021.