François Feldman : Que devient sa fille Joy, au doux parfum de vanille ?

On se souvient tous d'avoir fredonné au moins une fois les paroles des Valses de Vienne en soirée ou d'avoir repris Joue pas dans un duo endiablé. Ces tubes, qui collent à la peau de François Feldman depuis plus de trente ans, devraient faire partie des chansons à entendre ce soir dans 300 choeurs chantent sur France 3. Le chanteur est bien accompagné puisque Pascal Obispo, Patrick Hernandez ou encore Hélène Ségara sont de la partie !

Au plus haut de sa gloire au début des années 90, François Feldman, alors en couple avec la chanteuse Fanny Gardel, accueille Joy, sa fille. Une naissance qui va inspirer le chanteur, aujourd'hui âgé de 62 ans puisqu'un an après sa naissance, en 1991, il va lui dédier une chanson. Cette année-là, il sort l'album Magic' Boul'vard qui comprend onze titres, dont Joy, une chanson destinée à sa fille.

Ce titre va rapidement atteindre le sommet des charts, se classant en tête du Top 50 pendant huit semaines d'affilée. Un hymne à sa fille plein d'amour de la part d'un père gaga de sa petite Joy ! Mais près de trente ans après cette déclaration d'amour, que devient la fille du chanteur qu'on a pu voir dans le film Star 80 aux côtés de Patrick Timsit et Richard Anconina ?

Et bien le moins que l'on puisse dire, c'est que Joy a bien grandi ! À maintenant 30 ans, elle est une jeune femme épanouie qui poursuit une carrière d'actrice. Après une formation au Conservatoire Hector Berlioz, on a pu l'apercevoir dans le téléfilm La vie au temps de cro-magnon sur France 4. Elle a également joué au théâtre dans plusieurs pièces et fait du doublage.

Si tout semble bien se passer côté professionnel pour celle qui est également professeure de français, il semble que la relation avec son père se soit quelque peu distendue au fil des années. "On ne se voit malheureusement pas souvent", déclarait François Feldman en 2019.

De son côté, après avoir connu une ascension fulgurante au milieu des années 1980, le chanteur né à Paris a connu une longue traversée du désert médiatique. Il est revenu sur le devant de la scène en 2018 avec l'album Vivant. Joy fait d'ailleurs une apparition dans un clip.