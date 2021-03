Diaporama François Feldman : Que devient sa fille Joy, au doux parfum de vanille ?

Exclusif - François Feldman sur le tournage de son clip vidéo "Le sel de la vie" à Eze le 15 novembre 2020. C'est dans le cadre du vieux village d'Eze que François Feldman a choisi d'enregistrer le clip vidéo d'une de ses chansons "Le sel de la vie" extrait de son nouvel album "Latino" en hommage à son ami de longue date Jean-Marc Moreau, ancien président de la SACEM et parolier de nombreux tubes avec François Feldman. Le Sel de la vie figure parmi les derniers titres que Jean-Marie Moreau a écrit pour son ami François Feldman, juste avant son décès le 29 octobre 2020. Le clip tourné à Èze par le chanteur est presque devoir de mémoire pour son compagnon de route. © Franz Chavaroche/Nice Matin/Bestimage

Exclusif - François Feldman et Liza lors du tournage du clip de la chanson "Funcky Confinement", sur le parking de la concession Star Rent, à Cannes. Le prochain album de la star de la variété française devrait sortir en septembre 2021. Le 3 mars 2021 © Franz Chavaroche / Nice Matin / Bestimage

Exclusif - François Feldman et Liza lors du tournage du clip de la chanson "Funcky Confinement", sur le parking de la concession Star Rent, à Cannes. Le prochain album de la star de la variété française devrait sortir en septembre 2021. Le 3 mars 2021 © Franz Chavaroche / Nice Matin / Bestimage

Exclusif - François Feldman et Liza lors du tournage du clip de la chanson "Funcky Confinement", sur le parking de la concession Star Rent, à Cannes. Le prochain album de la star de la variété française devrait sortir en septembre 2021. Le 3 mars 2021 © Franz Chavaroche / Nice Matin / Bestimage

10 / 12

Jean-Luc Lahaye, Cookie Dingler, Phil Barney, Jean-Pierre Mader, William Picard et Sacha Goeller (Début de soirée), Emile Wandelmer, Jean-Louis Pujade, Mario Ramsamy(Emile et Images), Peter et Sloane, Jean Schultheis, François Feldman, Léopold Nord & Vous, Bruno Lochet, Jean-Marc Généreux, Patrick Timsit, Thomas Langmann, Sabrina Salerno, Richard Anconina - Avant-première du film "Stars 80, la suite" à l'Olympia de Paris le 5 décembre 2017. © Coadic Guirec/Bestimage