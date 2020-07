Jordana Brewster : La star de Fast & Furious demande le divorce

Nouvelles relations, fiançailles, mariages, ruptures : la vie amoureuse des stars fascine leurs admirateurs. Ceux de Jordana Brewster ont récemment appris que son mari Andrew Form et elle s'étaient séparés. La star de la saga Fast & Furious vient de lancer une procédure de divorce.

L'info est signée The Blast. Le site américain révèle que Jordana Brewster a officiellement demandé le divorce de son mari, le producteur de cinéma Andrew Form, ce mercredi 1er juillet 2020. L'actrice de 40 ans met ainsi un terme à une union qui aura duré treize ans. Jordana Brewster et Andrew Form s'étaient mariés le 6 mai 2007 aux Bahamas.

"Ils conservent le plus grand respect l'un pour l'autre. Ils s'engagent à former une équipe de parents aimants pour leurs deux enfants", a expliqué une source non identifiée à People. Jordana Brewster et Andrew Form ont deux garçons, Rowan et Julian (4 et 6 ans).