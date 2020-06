Jordana Brewster (Fast & Furious) et son mari ont rompu très discrètement

Discrète après l'arrêt en mai 2019 de la série L'Arme fatale à l'issue de la troisième saison et en attendant son retour dans son rôle de Mia Toretto dans F9, neuvième volet de la franchise Fast & Furious dont la sortie initialement prévue en avril 2020 a été différée d'un an en raison de la pandémie de coronavirus, c'est tout aussi discrètement que Jordana Brewster a pris un virage dans sa vie personnelle : elle s'est séparée de son mari.

L'actrice américaine de 40 ans et le producteur Andrew Form, 48 ans, qu'elle avait connu en 2005 sur le tournage de Massacre à la tronçonneuse : le commencement, dont elle tenait le premier rôle, étaient mariés depuis 2007 et se sont "séparés sans heurts", a révélé le site de People. Parents de deux garçons, Julian (6 ans) et Rowan (4 ans), ils "conservent le plus profond respect l'un envers l'autre" et entendent bien "continuer à élever leurs enfants avec amour et en équipe", indique l'informateur du magazine américain.

En mars 2019, la situation du couple semblait encore solide : à l'époque, Jordana Brewster avait invité des journalistes de ce même hebdomadaire à découvrir leur maison à Los Angeles, dans le quartier chic et peuplé de stars de Brentwood. "Il y a des jours où Andrew passe et dit : "Je n'arrive pas à croire que je vis dans cette maison !"", confiait-elle alors en détaillant l'aménagement et la décoration des lieux, pensés avec l'aide d'une amie d'enfance architecte d'intérieur.

Jusque-là, l'histoire était donc très belle entre Jordana et Andrew, dont la passion avait commencé de manière clandestine. "On a commencé à sortir ensemble en secret, avait raconté l'actrice à la revue InStyle Weddings en amont de leur mariage, célébré en 2007 sur la petite île caribéenne de Niévès. On se voyait dans ma loge, vous comprenez, parce que sinon ça n'aurait pas fait très professionnel." Après la fin du tournage, leur romance avait pu s'épanouir plus librement (Jordana avait même emménagé quasi immédiatement chez Andrew à Hollywood !), concrétisée par un mariage et la naissance de deux fils. En novembre dernier, ils avaient même pris part ensemble, glamour et souriants, à un gala de charité.

A aujourd'hui 40 ans, l'actrice révélée dans les années 1990 dans un film culte qui a fait flipper toute une génération, The Faculty, et que les amateurs ont pu retrouver en 2019 dans un slasher avec Jesse Williams, Random Acts of Violence, voit une autre route s'ouvrir devant elle.