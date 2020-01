Josiane Balasko et Thierry Lhermitte réunis chez Michel Drucker

Le 8 janvier 2020, Michel Drucker était de retour sur le plateau du Studio Gabriel afin de tourner deux nouveaux numéros de ses émissions phares Vivement dimanche et Vivement dimanche prochain. qui seront diffusés le dimanche 26 janvier 2020, sur France 2. Comme chaque semaine, de nouvelles personnalités viendront se livrer sur leurs projets en cours ou à venir.

À partir de 14h20, Vivement dimanche accueillera le célèbre chanteur Alain Souchon qui est actuellement en tournée dans toute la France pour son dernier album intitulé Âme fifties. Le docteur Nathalie Cartier-Lacave, biologiste française connue pour ses travaux sur la thérapie génique, sera également présente, quelques mois après avoir reçu le Grand Prix de la Fondation pour la recherche médicale. L'acteur Thierry Lhermitte sera, lui aussi, de la partie pour parler de son prochain film Brutus vs César, dont la sortie en salle est prévue pour avril 2020.

Comme toujours, Michel Drucker sera accompagné de sa traditionnelle équipe de chroniqueurs : la vétérinaire Hélène Gateau, le caricaturiste Emmanuel Chaunu, l'écrivain Franck Ferrand, la navigatrice Maud Fontenoy et enfin l'activiste écologique Chanee.

Dans Vivement dimanche prochain, les téléspectateurs pourront retrouver Alain Chabat, prochainement à l'affiche du film #Jesuislà (prévu en salle le 5 février 2020). Les acteurs François Berléand, Guillaume de Tonquédec et Josiane Balasko seront également présents pour parler de leur prochain film intitulé L'Esprit de famille et qui sortira en salle le 29 janvier 2020. La chanteuse Chimène Badi viendra discuter de son nouvel album simplement intitulé Chimène et pour lequel elle est actuellement en tournée nationale. D'autre part, le médecin urgentiste Patrick Pelloux viendra présenter son nouveau livre Mieux vaut mourir debout que vivre à genoux. Les Derniers Jours des grands hommes, publié aux éditions Robert Laffont. Quant au mentaliste Viktor Vincent, il viendra discuter de son dernier spectacle, Mental Circus.

Enfin, du côté des humoristes, les téléspectateurs pourront retrouver Alex Vizorek, en tournée avec son spectacle Alex Vizorek est une oeuvre d'art et Bernard Mabille qui viendra évoquer son nouveau spectacle intitulé Fini de jouer !.

Retrouvez les nouveaux numéros de Vivement dimanche et Vivement dimanche prochain, le 26 janvier 2020 à partir de 14h20 sur France 2 !