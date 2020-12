K. Maro bientôt papa : sa femme Anne-Sophie est enceinte

Il n'y aura pas eu que des mauvaises nouvelles en 2020. Sur son compte Instagram, Anne-Sophie Mignaux-Kamar a dévoilé entre deux stories qu'elle s'apprête à agrandir sa famille. La consultante dans le luxe est mariée au chanteur et producteur Cyril Kamar (connu sous le pseudo de K. Maro) depuis 2016. Anne-Sophie est déjà maman d'un petit garçon, Paul, issu d'un précédente relation. Il s'agit donc du premier enfant pour l'interprète de Femme Like U et Histoire de luv'.

C'est en story, que la belle blonde a partagé la bonne nouvelle en dévoilant la photo d'un cadeau reçu, d'adorables petits chaussons blancs pour bébés de la marque Dior. Une façon sobre donc d'annoncer la bonne nouvelle.

Le couple est on ne peut plus discret concernant son amour et ne poste que rarement des instants intimes sur les réseaux sociaux. Lors de leur mariage, Kamar avait fait une exception et dévoilé un magnifique cliché des jeunes mariés, avec une légende simple et efficace : "La vie est une question d'équilibre. Un homme d'affaires épanoui est avant tout un homme heureux en famille et auprès de qui se trouve une femme forte, puissante et brillante. Voici les clés du bonheur".