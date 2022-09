Karine Le Marchand adepte de la chirurgie esthétique : ses confidences sans tabou

A 54 ans, Karine Le Marchand peut se vanter de ne rien avoir perdu de sa splendeur. Pour en arriver là, l'animatrice qui a du mal à trouver l'amour a toutefois eu recours à un petit coup de pouce de la médecine. En effet, comme elle le révèle lors d'un entretien accordé à nos confrères de Femme Actuelle, paru ce 5 septembre 2022, la meilleure amie de Stéphane Plaza reconnaît avoir déjà succombé à la chirurgie esthétique.

"J'ai réparé ce qui n'allait pas et je vis avec le reste. Évidemment, je n'ai plus la peau aussi ferme qu'à 25 ans, mais je ne peux rien y faire", a-t-elle confié. Et pour elle de souligner l'importance de se sentir bien dans son corps : "Il y a des gens pleins d'énergie, de vie et d'envie qui sont physiquement usés et fatigués. Je crois que c'est handicapant au quotidien de ne pas se reconnaître dans l'image qu'on renvoie."

Ainsi, pour gommer ses complexes, la chirurgie esthétique s'est imposée comme une évidence. Et pas de quoi avoir honte ! "Je suis contre cette hypocrisie qui consiste à dire aux femmes qu'il faut qu'elles restent jeunes et belles, mais sans jamais ne rien faire 'sinon ça ne fait pas naturel'. Moi, j'ai fait de la chirurgie, et je l'assume !", a-t-elle lâché. Quelle opération ? L'animatrice n'en dit pas plus.

Karine Le Marchand a en revanche accepté de dévoiler le secret de sa ligne toujours impeccable. "J'ai une vie saine, je bois peu, je ne fume plus. Je fais du sport presque tous les jours. Et je fais attention à ce que je mange, sinon je grossis", a-t-elle expliqué. Qui plus est, elle est une adepte du jeûne intermittent. "Je jeûne seize heures par jour, entre le dîner et le déjeuner. Et je fais très attention à mon alimentation cinq jours par semaine. Les deux autres, je suis moins regardante. Enfin, une fois par an, j'effectue un jeûne hydrique de huit jours, où je ne bois que de l'eau et des tisanes. Après ça, je me sens super bien. Quand on jeûne, on dort beaucoup moins. Car, en fait, on passe la majeure partie de la nuit à digérer et non pas à se réparer", a-t-elle détaillé. Une méthode qui lui réussit bien !