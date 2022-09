"Le problème..." : Karine Le Marchand, célibataire, se confie sur ses difficultés à trouver l'amour

Voilà maintenant douze ans que Karine Le Marchand s'efforce de changer la vie des agriculteurs grâce à L'amour est dans le pré. Un exercice qui passionne l'animatrice qui a succédé à Alessandra Sublet en 2010, pour la cinquième saison, et qui est une incorrigible romantique. En revanche, lorsqu'il s'agit de sa propre personne, Karine Le Marchand est plutôt du genre solitaire. Il faut dire que la meilleure amie de Stéphane Plaza a connu plusieurs déceptions en amour avec des ex qu'elle aime encore piquer de temps à autres. De quoi désormais la rendre extra-prudente. Car pour Karine, une chose est sûre : il vaut mieux être seule que mal accompagnée.

"J'ai naturellement tendance à fuir ce qui me fait mal. Si je n'avais qu'un conseil à donner aux femmes qui nous lisent, ce serait probablement celui-ci : il faut savoir partir quand on n'est pas heureuse, notamment en amour", a-t-elle confié à Femme Actuelle lors d'une interview à paraître ce lundi 5 septembre 2022. "J'ai eu le courage de partir à des moments où je savais que j'allais me dessécher si je restais. C'est dur d'être seule avec des enfants, d'avoir moins d'argent, de vivre une forme d'instabilité, parce qu'on nous a appris qu'il nous fallait absolument un homme à nos côtés pour être 'heureuse'. Mais savoir se libérer épargne tant d'autres désagréments".

Ainsi, Karine Le Marchand n'a pas de problème avec le célibat. Elle reste néanmoins positive à l'idée de rencontrer un jour l'homme de sa vie, une personne de préférence qui évoluerait "en dehors de [son] milieu professionnel". Mais l'animatrice le sait, cela ne s'annonce pas évident. "Le problème quand on est connue, c'est qu'on attire les mauvaises personnes et qu'on fait peur aux bonnes. Certains pensent qu'en vous côtoyant, ils deviendront connus aussi. Ce n'est pas ce que j'attends. Et puis il y a ceux qui sont bien, accomplis, heureux, équilibrés et qui n'ont pas du tout envie de se retrouver en photo dans Voici, de se taper un contrôle fiscal ou de voir leur vie passée au crible par la presse. La célébrité n'a pas que des avantages", a-t-elle souligné pour nos confrères.