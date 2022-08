Karine Le Marchand toujours en rogne contre ses ex ? Elle leur adresse une drôle de pique...

Karine Le Marchand a décidément toujours le mot pour rire. Elle qui n'a pas hésité à faire une blague coquine dans le dernier épisode de L'amour est dans le pré, a choisi de se moquer de ses ex lundi 22 août 2022.

En effet, dans la soirée, Karine Le Marchand est tombée sur une publicité dans la rue qui lui a donné quelques idées. Il y était inscrit : "Rachat épaves. Certificat de destruction fournit". La jolie brune de 54 ans a alors commenté avec humour : "Ils reprennent aussi les ex ?". (Voir notre diaporama).

Il faut dire que Karine Le Marchand n'a pas toujours eu de la chance dans sa vie sentimentale. En 2014, dans l'émission Le Tube face à Daphné Bürki, elle expliquait tomber sur des "losers". "Je suis un petit peu 'hyper-exigeante' et j'ai été 'infirmière' pendant longtemps. J'aimais bien les tocards, les losers, j'aimais bien m'occuper des garçons qui n'allaient pas bien et je pensais que j'allais les changer. J'ai compris qu'on ne change pas les gens et qu'il vaut mieux prendre directement celui qui nous convient", confiait-elle.

Peut-être faisait-elle alors référence à ses relations passées avec le rappeur Passi ou encore avec l'ex joueur de football Lilian Thuram, dont la séparation fut houleuse et s'était terminée par un procès pour violences. Par la suite, Karine Le Marchand a également fréquenté JoeyStarr en 2018. Ces deux-là semblent en revanche toujours en bons termes comme le prouvent des images captées au mois de juin.

Depuis, Karine Le Marchand serait restée célibataire ce qui ne l'empêche pas d'être épanouie. En 2020, pour Télé 7 jours, elle assurait ne pas craindre la solitude. "Je crois que je vais rester célibataire encore quelques années", annonçait-elle même. Mais l'animatrice ne vit pas tout à fait seule puisqu'elle est accompagnée de sa fille Alya, née en novembre 2002 et fruit de ses amours avec un homme "d'origine juive-hongroise" mais dont on ignore l'identité.