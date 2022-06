Karine Le Marchand proche de JoeyStarr : les deux ex de nouveau complices, la preuve avec cette photo !

Lundi 20 juin 2022, Karine Le Marchand s'est envolée à Nice avec son ami Stéphane Plaza. Du moins elle a bien essayé car l'agent immobilier a fini par louper leur avion. C'est donc avec un peu de retard qu'il a réussi à la rejoindre et, sur place, les acolytes ont indiqué avoir retrouvé JoeyStarr. Des retrouvailles heureuses pour le rappeur et son ex-compagne, à qui il n'a pas hésité à adresser un geste très osé. Le lendemain, l'ancien couple a une nouvelle fois eu l'occasion de se réunir à l'occasion du Festival de Télévision de Monte-Carlo.

En effet, ils ont été invités à assister à la 61e Cérémonie de clôture, animée par Amandine Petit et Eric Antoine et avec notamment la présence du Prince Albert II de Monaco. Après avoir fait le show sur le blue carpet aux côtés de Stéphane Plaza, Karine Le Marchand a semble-t-il passé du bon temps avec JoeyStarr dans la salle obscure du Grimaldi Forum. En story Instagram, l'ancien membre de NTM devenu comédien a partagé une photo de leur duo complice. Karine Le Marchand y affiche un large sourire au côté de JoeyStarr, davantage sur la réserve. (Voir notre diaporama).

Ces apparitions successives laissent forcément penser que les deux ex sont aujourd'hui en bons termes. Il faut dire que de l'eau a coulé sous les ponts depuis l'année de leur idylle. C'était en 2018 et, pendant quelques mois seulement, ils ont formé le couple que personne n'avait vu venir. Suite à leur rupture, la jolie brune s'était alors empressée de supprimer toutes les photos de lui traînant sur sa page Instagram et laissait même un message sans équivoque. "Le plus chiant quand on quitte une personne c'est de retoucher toutes les photos pour remplacer sa tête par une vieille couille", lâchait-elle avec rancoeur. Une période aujourd'hui assurément révolue !