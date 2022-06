JoeyStarr très heureux de retrouver son ex Karine Le Marchand : le rappeur ose un geste très parlant

La journée a été pleine de rebondissements pour Karine Le Marchand. L'animatrice a semble-t-il décidé d'entamer ses vacances d'été avec un voyage dans le sud de la France en compagnie de ses amis, dont Stéphane Plaza. C'est justement avec l'agent immobilier qu'elle devait quitter Paris dans la matinée de ce lundi 20 juin 2022 mais, ce dernier lui a fait faux bond malgré lui. En effet, Karine Le Marchand s'est retrouvée à prendre l'avion toute seule à cause du retard de son complice.

En story Instagram, elle a partagé leurs derniers échanges par SMS avant que l'appareil ne s'envole. Et c'est peu dire qu'elle était remontée. "Tu es en route ?", lui a-t-elle demandé à quelques minutes du décollage, alors qu'elle était déjà installée. Stéphane Plaza, qui peinait à trouver la porte d'embarquement, pensait avoir encore du temps devant lui et pour cause il s'était trompé d'horaire. Résultat, il a dû prendre l'avion suivant, une heure plus tard. "Je vais le tuer. C'est ça ma vie avec Stéphane Plaza, le monde doit savoir mon calvaire", a-t-elle lâché. "Bon bah voilà, je suis à l'aéroport, j'ai couru, j'ai loupé l'avion. C'est un peu dommage. Je suis donc en avance pour le prochain avion et Karine aura 1h d'attente à Nice. Voilà, Karine, i'm sorry", a-t-il déclaré sur son compte.

Finalement, le duo s'est bien retrouvé à Nice où ils comptent passer du bon temps. Toujours en story Instagram, Karine Le Marchand a indiqué partager un déjeuner au soleil avec son acolyte. Et surprise, JoeyStarr s'est joint à eux. "La beauté qui dit bonjour à la beauté !", s'est exclamée l'animatrice en le filmant en train de saluer Stéphane Plaza. Elle s'est ensuite tournée vers le rappeur et comédien avec qui elle a été en couple pour lui demander comment il allait. Et ce dernier était apparemment très heureux de la revoir puisqu'il lui a adressé un geste qui semble rappeler le cunnilingus. (Voir notre diaporama).

Les images prouvent en tout cas que les deux ex sont toujours très bons amis. Car pour rappel, ils se sont fréquentés pendant quelques mois en 2018 et, en juin de cette année-là, c'est elle qui confirmait leur rupture sur Instagram.