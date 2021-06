Kate Hudson : Mort de sa fille de 2 ans, l'influenceuse anéantie

C'est le genre de nouvelles que l'on ne voudrait jamais entendre. L'influenceuse américaine, Kate Hudson, âgée de 28 ans et son compagnon Chance Moore, tous deux habitants de Hillard dans l'Ohio et très suivis sur les réseaux sociaux, viennent d'annoncer la mort de leur fille, Eliza. C'est au travers d'une publication poignante sur son compte Instagram que la jeune femme a appris la terrible nouvelle à ses 600 000 abonnés.

Je sais qu'on t'a promis d'être courageux, comme tu l'étais. Mais nous sommes brisés.

La petite Eliza se battait contre une forme rare et agressive de cancer, diagnostiquée en juin 2019 alors que la petite n'avait que 10 mois. Sa mère, Kate, a exprimé toute sa peine sur sa publication où l'on voit une photo en noir et blanc d'Eliza, où son visage est coupé alors qu'elle tient dans ses mains son doudou. "Ma douce petite fille. Je ne sais pas comment on va faire sans toi. Je sais qu'on t'a promis d'être courageux, comme tu l'étais. Mais nous sommes brisés. Même si on sait que tu ne souffres plus, que tu n'as plus mal ou que tu n'es plus frustrée par ce que la vie était devenue pour toi", a écrit l'influenceuse américaine.

Même si la jeune maman se préparait tant bien que mal à la perte de sa fille, elle n'a pu contenir sa peine. "Je pensais que parce que nous savions que tu étais en train de mourir, ton départ ne paraîtrait pas si soudain. Mais ça l'a été. Je n'étais pas prête à voir ce que j'ai vu", confie-t-elle.

Des internautes très touchés

Une publication qui a bien évidemment bouleversé les internautes avec plus de 1,3 millions de likes et 48 000 messages. "Mon coeur est brisé. Je suis tellement désolée pour votre perte. Je vous envoie mes prières", ou encore "Je suis tellement désolée Kate et Chance. Nous vous aimons beaucoup", soit autant de messages bienveillants pour tenter de réconforter les parents meurtris par la disparition d'Eliza.