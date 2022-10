Katie Melua enceinte de son premier bébé : elle dévoile son ventre bien arrondi

En 2018, Katie Melua s'était confiée auprès de Paris Match, abordant notamment un burn out en 2010, désormais bien loin derrière elle. "Je me suis retrouvée littéralement paralysée face à la vie. Je ne pouvais plus avancer, ni voir le monde normalement, j'avais peur de tout. (...) J'ai passé six semaines à l'hôpital et je me souviendrai toute ma vie du jour où j'ai compris que je m'en étais sortie."

Katie Melua, qui ressentait à l'époque que "le fait de ne plus avoir de vie de famille [devait] jouer", évoque les regrettés Amy Winehouse, Kurt Cobain ou Jimi Hendrix, morts à 27 ans, pour mettre en lumière les effets néfastes du succès et fait des confidences. "J'ai aussi arrêté de boire, de prendre de la drogue. Cela m'a permis de me préserver, de conserver de l'énergie nécessaire à une carrière", dit-elle.

Séparée de son mari, le coureur moto James Toseland après huit années d'union, elle n'a pas donné l'identité du futur papa.