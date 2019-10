Katie Stevens (The Bold Type) mariée : sublime en dentelle, devant 250 invités

En couple depuis près de six ans avec Paul DiGiovanni, Katie Stevens a franchi un grand cap le 12 octobre 2019. L'actrice américaine de 26 ans a épousé le guitariste du groupe Boys Like Girls et producteur de musique de 31 ans à Nashville, dans le Tennessee, d'où est originaire monsieur.

Invité à la cérémonie, le magazine People a eu l'exclusivité des photos des mariés et en a dévoilé une sur ses réseaux sociaux. Katie Stevens apparaît lovée dans les bras de son mari, vêtue d'une très jolie robe blanche signée Flora, décolletée dans le dos et aux manches en dentelle. Les cheveux lâchés, l'actrice de The Bold Type ("De celles qui osent" pour la version française) portait des boucles d'oreilles pendantes de chez L'Denzen.

Le costume de Paul DiGiovanni avait une particularité, comme l'a raconté Katie Stevens à People. "La maman de Paul est morte quand il avait 15 ans, donc je voulais qu'il sente qu'elle était avec nous. Sa tante m'a donné un morceau de la robe de mariée de sa maman et je l'ai fait coudre dans sa veste et je l'ai fait recouvrir avec un patch", a-t-elle expliqué.