Kelly Vedovelli opérée et "un peu à l'ouest" dans TPMP : cette grosseur qui était plus importante que prévu

Depuis 2017, Kelly Vedovelli prend régulièrement place autour de la table des chroniqueurs de Cyril Hanouna. Si elle occupe désormais une place à part entière, l'ancienne DJette a récemment dû s'absenter pendant plusieurs jours. Et pour cause puisqu'elle a subi une opération chirurgicale assez importante. En effet, la jolie blonde de 32 ans avait, depuis plusieurs mois, une boule qui grossissait au niveau du cou. C'est donc pour raisons de santé qu'elle a finalement décidé de se la faire enlever.

De retour ce lundi 20 février 2023, la belle a donné de ses nouvelles à Cyril Hanouna et aux téléspectateurs. Contente d'être enfin débarrassée de cette grosseur bénigne, elle a néanmoins avoué être encore un peu fatiguée suite à l'intervention. "Il faut l'enlever parce qu'on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. On m'a dit que c'était placé juste derrière la jugulaire et que si ça grossissait, ça pouvait avoir des complications. C'était plus gros que prévu... Tout va bien mais je suis encore un peu à l'ouest", a-t-elle expliqué le sourire aux lèvres. Soulagé de la voir de retour, le trublion du PAF, lui aussi atteint d'une boule au niveau de la gorge, n'a pas hésité à lui faire part de son admiration. "Vous êtes là, c'est l'essentiel. Y a pas de petites opérations, moi je l'aurais pas fait. C'est courageux ! Moi pour l'instant je reste comme ça. (...) Donc Kelly bravo pour votre courage !", a-t-il martelé.

Un retour en grande pompe

Malheureusement, le retour de Kelly Vedovelli a aussi été marqué par un signalement de taille. Le 30 janvier dernier, la chroniqueuse s'en était violemment pris à Joy, la fille de Laeticia Hallyday en la traitant notamment de "p**e". Une insulte que la veuve du rockeur n'a pas du tout appréciée ! C'est donc en toute logique qu'elle a décidé de déposer plainte pour "injure publique" contre la jeune femme. Dans un communiqué, la mère de Jade et Joy a expliqué : "De tels propos outrepassent les limites inadmissibles de la liberté d'expression dès lors que leur victime est une adolescente âgée de 14 ans. Pour cette raison, une plainte avec constitution de partie civile pour injures publiques est aujourd'hui adressée au Doyen des Juges d'instruction du Tribunal judiciaire de Paris."

Une autre plainte a également été déposée auprès de l'Arcom, l'institut de contrôle des médias. "De plus, un signalement au Président de l'ARCOM est simultanément réalisé des chefs de violation de l'obligation de respect des droits de la personne et de violation de l'obligation de maîtrise de l'antenne", a précisé l'avocat de Laeticia Hallyday. Affaire à suivre...