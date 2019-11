Kristina Mladenovic, Caroline Garcia... Les championnes assorties à l'Élysée

Alors que le Forum de Paris sur la paix s'est ouvert le 11 novembre, le président de la République a pris le temps de recevoir l'équipe de France de Fed Cup avec la ministre des Sports Roxana Maracineanu, afin de célébrer ce beau succès sportif tricolore.

Toutes arrivées en petites robes noires dans la cour du palais de l'Élysée, voulant oublier que le froid règne à Paris contrairement à l'Australie, Alizé Cornet, Fiona Ferro, Caroline Garcia, Kristina Mladenovic, Pauline Parmentier et ont pris place avec Julien Benneteau, en béquilles parce que blessé au pied, dans le salon où se déroule un conseil des ministres ce mercredi 13 novembre.

"Ceux qui pensaient qu'on allait disputer cette finale et la gagner aussi simplement que ça n'avaient pas raison. Rien n'était gagné, rien n'a été facile et il a fallu se rappeler la défaite cruelle en finale en 2016 à Strasbourg. Rien n'était prévu, mais votre engagement a été total et je vous en félicite", a déclaré Emmanuel Macron comme le rapporte Le Parisien. "C'est un bonheur de vous recevoir ici. Vous avez su porter un collectif pour remporter cette campagne ensemble, derrière votre capitaine et votre staff. Cette victoire est celle de grandes athlètes dotées d'une grande force d'âme", a-t-il insisté.

Le président de la République a ensuite posé avec les joueuses françaises sur le perron de l'Élysée, avant que son épouse Brigitte Macron ne les rejoigne. La première dame a elle aussi immortalisé ce moment en posant avec l'équipe de France de Fed Cup.