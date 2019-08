L'amour est dans le pré 2019 : Hervé, en couple, abandonne l'émission

Coup de foudre en Saône-et-Loire ! L'un ces candidats de L'amour est dans le pré 2019 ne fera qu'une courte apparition dans le programme animé par Karine Le Marchand. Après la diffusion de son portrait en janvier dernier, Hervé a reçu de nombreuses lettres à son attention. Mais aucune de ses prétendantes ne réussira à faire chavirer son coeur car il est actuellement... en couple.

Ce sont nos confrères du Pays qui ont dévoilé la bonne nouvelle. L'heureuse élue se prénomme Violaine. Au départ, elle lui a écrit une lettre, comme le veut la tradition. Mais elle ne souhaitait pas passer devant les caméras de M6. Réellement désireuse de rencontrer l'éleveur de vaches allaitantes de 46 ans, elle a pris la décision d'essayer de le contacter par le biais de Facebook. "Je suis tombée sur l'une de ses connaissances et j'ai pu lui transmettre ma lettre", a confié la femme de 33 ans.

Bien que les candidats de L'amour est dans le pré n'aient pas le droit d'entrer directement en contact avec leurs prétendants, Hervé a souhaité rencontrer Violaine. Et dès qu'il l'a vue en mars dernier, il a eu des petits papillons dans le ventre : "C'est le coup de foudre, les portes de la 'deux chevaux' sont presque tombées !" Sans surprise, ils n'ont pas tardé à roucouler, l'agriculteur était donc sur un petit nuage.

Un nuage dont il a dû redescendre un petit moment afin de réfléchir à son avenir dans L'amour est dans le pré 2019. Hervé était déjà engagé auprès de la production et ne savait donc pas s'il devait poursuivre l'aventure. Il a finalement choisi de se rendre à l'ouverture des courriers et au speed-dating sans rien dire. "J'étais embêté, j'ai dû aller jusqu'au bout en sélectionnant huit lettres et en rencontrant les huit prétendantes lors du speed-dating. J'ai fini par leur dire que je n'avais pas eu le coup de coeur et qu'aucune ne viendrait chez moi, tout en taisant que j'avais rencontré quelqu'un...", a expliqué Hervé.