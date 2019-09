L'amour est dans le pré 2019 : Sophie-Élodie avait déjà tenté sa chance

L'herbe est toujours plus verte ailleurs. Sophie-Élodie (36 ans) a donc accepté de quitter son champ momentanément afin de se rendre à l'ouverture du courrier et au speed dating de L'amour est dans le pré 2019. La maraîchère et aspigicultrice (production d'asperges vertes) de Normandie a en effet postulé pour la nouvelle saison de l'émission animée par Karine Le Marchand sur les conseils d'amis, comme elle l'a confié à Télé Poche.

"Ça faisait quelque temps déjà que des amis me le conseillaient. Ils disaient que j'étais faite pour cette émission", a-t-elle expliqué. Ils avaient raison puisqu'elle a été sélectionnée pour rencontrer ses admirateurs. Et elle savait ce qui l'attendait car Sophie-Élodie connaissait bien l'émission. "Suffisamment pour écrire à un agriculteur il y a quelques années", a-t-elle précisé. En revanche, elle n'a pas souhaité dévoiler le nom de l'homme qui avait fait chavirer son coeur lors de la diffusion des portraits de sa saison : "Ma lettre n'a pas été retenue, mais je ne le regrette pas. Finalement, c'était quelqu'un qui ne me correspondait pas. Je ne vous dirai pas son nom, il y a prescription..."

C'est très sereine que Sophie-Élodie s'est rendue à l'ouverture de courriers. Sa philosophie depuis son accident est de profiter du moment présent, elle a donc mis de côté son stress et ses doutes. "J'ai parcouru les lettres avant de voir les photos et, dans les photos, je ne regardais que les yeux. J'ai fait confiance à mon intuition pour en sélectionner quatre. Puis quatre autres quand Karine m'a conseillé d'élargir mes choix. Et vous verrez dans l'émission qu'elle a bien fait", a-t-elle conclu le sujet.

L'intégralité de l'interview de Sophie-Élodie est à retrouver dans le magazine Télé Poche du 2 septembre 2019.