L'amour est dans le pré : La question du sexe cause la rupture d'un couple (SPOILER)

Dans L'amour est dans le pré cette année, Alain est sans doute l'un des plus chauds lapins de la saison ! Il l'a prouvé avec sa prétendante Marie-Ange. L'agriculteur retraité au look de cow-boy avait craqué pour elle à la lecture de son courrier et son coup de coeur s'était confirmé une fois les speed-datings. C'est donc tout naturellement qu'il l'avait invitée chez lui à la ferme.

Et alors que tout semblait bien se passer, Alain a fini par refroidir son amoureuse de la nature comme lui, la faute à son penchant trop prononcé pour les rapprochements intimes. Dans le prochain épisode de L'amour est dans le pré, qui sera diffusé le 31 octobre sur M6 mais qui est déjà disponible sur Salto, Marie-Ange a donc expliqué avoir pris une décision radicale. "Hier on a passé un super moment à la fête, c'était très chouette, mais on sentait l'un et l'autre qu'on avait des choses à éclaircir. Donc, on a discuté comme il faut. Et, il en résulte qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde et que l'aventure s'arrêtait là", a-t-elle déclaré.

On n'a pas consommé au grand désarroi d'Alain

Marie-Ange a ensuite apporté des précisions sur leur principal désaccord : "Il y a quand même quelque chose sur laquelle on est très, très différents, c'est l'approche intime. Parce qu'Alain est de suite prêt mais moi, je ne peux pas au bout de cinq jours avoir une relation avec quelqu'un, j'ai besoin de découvrir beaucoup plus la personne avec qui je vais faire cet acte. Et donc, on n'a pas consommé au grand désarroi d'Alain. Ça, c'est quelque chose qu'il a très mal vécu."

Avant qu'elle fasse ses valises, Marie-Ange a partagé un dernier petit déjeuner avec Alain, lors duquel ils ont eu le temps de débriefer. La pétillante candidate a ainsi assuré avoir passé une "super" semaine à ses côtés mais, Alain ne s'était vraisemblablement toujours pas remis de ses refus répétés. "On est d'accord, sauf que le but n'était pas là. Moi j'ai voulu trouver une vraie compagne et l'issue a fait qu'il n'en est rien sorti. On n'a pas tout à fait la même définition des mots", lui a-t-il déclaré. Et pour lui de confier aux caméras une fois seul : "La question du sexe, on n'est pas raccord du tout. Hier soir, je lui ai proposé de dormir avec elle, elle me dit 'oui mais on va vraiment dormir'. Alors ok, moi je ne suis pas là pour forcer qui que ce soit, maintenant s'il n'y a aucun truc, qui ne se passe rien, ce n'est plus de la spontanéité".

En conclusion, Alain s'est dit "énormément déçu". "Je pense qu'on passe à côté de quelque chose. Il y a eu une incompréhension", a-t-il regretté.