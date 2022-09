"Sauras-tu me débourrer" : Alain (L'amour est dans le pré) reçoit une proposition très coquine

Dans L'amour est dans le pré, il était temps de faire plus ample connaissance avec Alain, ce touchant éleveur de cochon bio retraité de 72 ans qui fait désormais de l'équi-tourisme en Bretagne. Avec son look de cow-boy, Alain mène une vie des plus simples dans une ancienne écurie réaménagée en cabane. Il y a l'eau courante mais il vit sans frigidaire ni électricité (ou presque cette dernière étant produite par des panneaux solaires).

Concernant son passé amoureux, Alain a été marié à deux reprises. D'abord à l'âge de 22 ans avec la mère de ses trois premiers enfants puis avec une femme de 17 ans sa cadette qui est partie pour un homme plus jeune. Une séparation qui lui a fait beaucoup de mal, à tel point qu'il a été suivi par un psy. Eternel optimiste, Alain croit néanmoins toujours en l'amour et espère bien le trouver grâce à l'émission romantique de M6. Dans l'épisode du lundi 19 septembre, l'agriculteur a justement pu constater qu'il avait en tout cas du succès puisqu'il a reçu plusieurs courriers. Il a finalement décidé de rencontrer cinq prétendantes. Et parmi elles, deux sont sorties du lot et lui ont tapé dans l'oeil.

Il y a d'abord eu Marie-Ange, au look hippie, qui est amoureuse de la nature et des choses simples. Physiquement, il était qu'elle plaisait au candidat. Autre atout, son humour et son côté coquin qui se traduisait déjà dans sa lettre. "Sauras-tu me débourrer", lui a avait-elle écrit. Autant de choses qui n'ont pas fait hésiter Alain à l'inviter chez lui quelques jours.

Marie-Ange aura toutefois de la concurrence en la personne de Catherine sur qui il avait complètement flashé à la lecture de son courrier. Cette dernière avait fourni beaucoup d'efforts pour se démarquer et faisait preuve d'originalité en lui adressant un petit carnet plein de petits mots et de photos d'elle. Au moment de se rencontrer, le coup de coeur s'est confirmé pour l'un et pour l'autre. Alain, d'habitude blagueur et à l'aise, en était troublé tout en plongeant ses yeux dans ceux de sa prétendante. C'est donc tout naturellement que Catherine a obtenu son ticket pour la suite de l'aventure.