Alain (L'amour est dans le pré 2022) en dépression après que sa femme l'a quitté : "Je me suis fait soigner"

Il a clôturé la seconde salve des portraits de L'amour est dans le pré 2022, ce lundi 21 février, sur M6. Après Emmanuelle, c'était au tour d'Alain de se présenter au public. Un homme de 72 ans qui fait de l'équi-tourisme en Bretagne.

Il est bien reconnaissable avec son look de cow-boy et entouré de ses chevaux. Après avoir possédé son élevage de cochon bio durant dix-sept ans, Alain s'est consacré il y a douze ans à son activité d'équi-tourisme. "C'est que de l'amour", a confié celui qui dirige d'une main de maître ses animaux (et qui ne quitte jamais son chapeau, point important). Une passion qu'il ne pourra jamais abandonner.

À sa retraite, il a emménagé dans l'ancienne écurie de ses chevaux réaménagée en cabane. S'il a l'eau courante, il n'a pas de frigidaire et l'électricité est produite par des panneaux solaires. Il se lave dans l'évier en attendant que sa salle de bain soit prête. Une vie simple pour celui qui touche 1 400 euros de retraite par mois. "Je n'ai pas de loyer à payer, je n'ai pas d'électricité, rien", a-t-il précisé.

Si sa future compagne ne veut pas emménager dans sa cabane, il est prêt à habiter chez elle si elle réside non loin de son habitation, ou à louer une maison dans sa région. Côté coeur, il a été marié une première fois à l'âge de 22 ans avec la mère de ses trois premiers enfants, âgée de quatre ans de moins. Sa seconde épouse avait dix-sept ans de moins. Une femme avec laquelle il est resté huit ans. "Elle est partie avec quelqu'un de plus jeune. J'ai passé une période très noire pendant deux ans. Une vraie période de dépression. Je me suis fait soigner. J'ai vu un psy pendant presque deux ans", a-t-il révélé.

Le père de famille, qui a aussi une fille de 21 ans prénommée Laurette, n'a pas pour autant renoncé à l'amour. Alain tombe facilement amoureux et arrive à voir si une personne a une belle âme. Il espère rencontrer une femme entre 50 et 75 ans et veut vivre "jusqu'à temps [qu'il] peut faire l'amour". Tous les jours si possible. Il faut aussi qu'elle soit gentille, joyeuse et sociable. Persuadé qu'il n'aura pas plus de deux lettres, il assure qu'il ne fera pas le difficile. Mais Karine Le Marchand est confiante le concernant.