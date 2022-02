Emmanuelle (L'amour est dans le pré) trahie par son ex alors que sa maman était mourante

Le 14 février dernier, les téléspectateurs de M6 ont découvert qu'un duo inédit participait à L'amour est dans le pré 2022. Un père et une fille ont été pris au casting du programme présenté par Karine Le Marchand. Après avoir découvert les attentes de Jean-Paul (70 ans) la semaine passée, c'était au tour d'Emmanuelle (42 ans) de se livrer.

Père et fille sont viticulteurs dans le Grand Est et ont été marqués par la mort de leur femme et maman Bernadette, morte d'un cancer en 2012. Après cette perte, la brunette a quitté son travail d'agent immobilier pour travailler avec Jean-Paul dans son vignoble, qu'il possède depuis 1994. Ils se sont associés il y a un an et demi. A la suite de la mort de sa mère, Emmanuelle a connu des crises d'angoisse, "un profond mal-être et une profonde tristesse". "Et une profonde absence surtout parce que c'était et ma copine et ma soeur. Elle était très rock'n'roll. On était très fusionnelles", a-t-elle expliqué à Karine Le Marchand. Elle a vu un psy afin de l'aider à surmonter sa douleur.

Même si elle n'oublie pas sa maman, Emmanuelle va mieux aujourd'hui et profite encore plus de la vie. La passionnée de cuisine n'est pas spécialement fan de l'humour en dessous de la ceinture. Célibataire depuis deux ans, celle qui a un style "un peu androgyne" a connu trois histoires d'amour de 6-7 ans. Elle a évoqué celle qu'elle a connue à l'âge de 25 ans. Un homme avec lequel elle a vécu. Leur idylle s'est terminée car "il a été chercher du réconfort ailleurs", alors qu'elle s'occupait de sa maman qui était malade. "Quand tu t'occupes de ta maman pendant deux ans et demi trois ans, c'est dur et quand tu rentres le soir, tu n'as peut-être plus envie de donner grand-chose à la personne qui est en face de toi. Et tu peux peut-être comprendre que la personne en face ait envie d'autre choses", a-t-elle expliqué. Après le décès de sa maman, elle a en plus "perdu brutalement un homme emporté par une maladie foudroyante", précise la voix off.

Depuis, la grande optimiste s'est relevée et se sent prête à trouver le grand amour. Elle aime les hommes grands, un peu protecteurs. Il faut une personne bien dans sa peau et qui irradie. Emmanuelle compte bien vivre une "relation simple" où elle partagera plein de choses. Quand elle est heureuse, elle est spontanée et peut sauter sur son compagnon en pleine rue si elle a envie de l'embrasser. En revanche, elle n'est pas romantique. Sans enfant, l'agricultrice n'a jamais éprouvé l'envie d'être mère et ne cherche pas une relation pour le devenir. En revanche elle est tout à fait prête à accueillir ceux de son compagnon s'il en a.