Jean-Paul (L'amour est dans le pré 2022) veuf : en larmes, il évoque la mort de son ex-femme Bernadette

Après Valentin, qui a trouvé l'amour dans les bras de Charley, ou Hervé qui voit la vie en rose avec Stéphanie, c'est au tour de nouveaux agriculteurs de tenter de trouver chaussure à leur pied, lors du tournage de L'amour est dans le pré 2022. Avant l'étape de l'ouverture du courrier, les neuf hommes et quatre femmes (âgés de 25 à 70 ans) se sont prêtés au jeu du portrait. Certaines des images ont été diffusées ce lundi 14 février. Après Noémie, Jean, Sébastien, Alain ou Guillaume, c'était au tour d'un duo inédit de faire son apparition devant les caméras de M6.

Pour la toute première fois dans l'histoire de L'amour est dans le pré, un père et sa fille participent au programme. Lui s'appelle Jean-Paul et est âgé de 70 ans. Elle se prénomme Emmanuelle et a 41 ans. Ils sont viticulteurs dans le Grand Est et forment un binôme très complémentaire. Une amie de la jeune femme les a inscrits et ils ont accepté de se lancer. Il y a bientôt dix ans, ils se sont retrouvés à deux à la suite de la mort de Bernadette, épouse et mère, qui est morte d'un cancer en 2012. Emmanuelle a quitté le métier qu'elle exerçait depuis dix-sept ans (agent immobilier) pour travailler avec son papa qui avait son vignoble depuis 1994. Ils aiment se chamailler gentiment et quand ils se disputent, ils se réconcilient aussitôt.

Jean-Paul est passionné lorsqu'il aime. A l'âge de 25 ans il est tombé fou amoureux de Bernadette. Ils ont vécu une histoire magique avant de se séparer d'un commun accord après six ans de mariage. Ils ont fini par se remettre en couple dix-huit ans plus tard "naturellement". Ils se sont aimés jusqu'à ce qu'elle soit emportée par un cancer. "Il y a eu un fracture intérieure où j'ai eu très mal", a-t-il confié en larmes.

Dix ans plus tard, il est prêt à aimer une autre femme sans pour autant oublier le premier amour de sa vie. Célibataire depuis 2019, il ne lui manque qu'une personne à ses côtés pour partager sa vie. Cet homme protecteur espère rencontrer une femme qui a une beauté intérieure, dynamique, entreprenante, qui a entre 55 et 70 ans. Elle ne devra pas être jalouse et possessive. Il prend soin de lui et aimerait que la femme qui partage sa vie en fasse autant. Il ne se précipitera pas dans une relation. Il veut d'abord apprendre à connaître avant de se lancer.

Pour en apprendre plus sur Emmanuelle, il faudra patienter jusqu'à la semaine prochaine.