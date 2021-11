Valentin et Charley (L'amour est dans le pré) en couple : "Certains autour de nous font un peu pression..."

L'amour était au rendez-vous du côté de Valentin, lors de la deuxième partie du bilan de L'amour est dans le pré 2021, diffusée le 29 novembre, sur M6. Le producteur de fleurs comestibles de 28 ans, qui vient de Bretagne, était toujours en couple avec Charley. C'est ensemble qu'ils ont fait des confidences à Karine Le Marchand.

Charley avait imaginé un homme "gentil, attentionné et à l'écoute" en voyant son portrait. Et elle n'a pas été déçue lors de leur rencontre car il correspondait parfaitement au portrait. "Ca change de la tête de psychopathe du speed-dating", a plaisanté Valentin. Tout le monde se souvient en effet encore de la tête fermée qu'il affichait lors de sa rencontre avec ses prétendantes. Il avait notamment bien du mal à comprendre pour quelle raison autant de jolies jeunes femmes s'intéressaient à lui. Sa compagne lui a donc rappelé une énième fois qu'il était beau. "Tu as un charme qui se dégage. Tu es ancré sur terre, tu es dans la réalité et tu sais ce que tu veux et où tu vas. Tu es un roc, tu es hyper rassurant. Ca inspire", a-t-elle déclaré. De quoi donner le sourire à l'agriculteur.

Valentin a ensuite rappelé qu'il avait eu un véritable coup de coeur pour Charley lors de leur première rencontre. Il avait donc invité la belle dentiste de 30 ans chez lui, avec Natacha, une jeune femme aussi timide que lui. Mais il s'est rendu compte qu'elle ne lui correspondait pas, il a donc fini par embrasser sa rivale pour la première fois, hors caméras. Puis, il a fait par de son choix à Natacha.

Pas de déménagement en vue

Valentin assure qu'entre Charley et lui, c'était fluide. "On n'a pas besoin de parler pour se comprendre. Grâce à elle je me suis plus ouvert, je me suis plus affirmé. Je suis plus détendu", a-t-il précisé avant qu'on ne découvre des images de leur week-end en amoureux, en Provence. Une fois de plus, ils étaient sur leur petit nuage tout au long du séjour. Au programme : visite de la région, virée en jet-ski, un bon bain, confection d'un parfum et un premier "je t'aime".

Pour l'heure, Valentin et Charley n'ont pas encore emménagé ensemble. L'un est en Bretagne, l'autre en Touraine à trois heures de route. "Il ne faut pas non plus s'emballer", a confié la belle dentiste. Elle vient de monter son cabinet donc pour l'heure, pas question pour elle d'emménager chez Valentin. Et lui a ses terres et son crédit, il ne peut donc pas venir dans la région de sa chère et tendre. Fort heureusement, à terme, cette dernière se voit le rejoindre. "On est au début de notre relation donc si on ne profite pas des joies du début... (....) Certains autour de nous font un peu pression là-dessus. On nous dit 'maintenant mariage bébé.' Non, non on est jeune encore. J'aime avoir le manque pour le moment", a déclaré Charley. Un avis partagé par son compagnon.