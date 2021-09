Valentin (L'amour est dans le pré 2021) : Coup de foudre et "tête de psychopathe" au speed-dating

C'était un grand jour pour Valentin. Lors de l'épisode de L'amour est dans le pré 2021 (M6), le producteur de fleurs comestibles de 28 ans, qui vient de Bretagne, a enfin rencontré ses prétendantes avec un peu plus de confiance en lui et "mieux armé". Il faut dire qu'il a reçu de nombreux courriers. Une surprise pour lui qui était célibataire depuis dix ans.

Les dix femmes choisies par l'agriculteur ont fait le déplacement. Karine Le Marchand leur a conseillé de s'imposer dans le cas où Valentin serait timide. Laura, Manon, Charlotte et Elodie se sont lancées et ont tout fait pour séduire Valentin. Mais difficile quand on fait face à un homme pas très bavard à cause de sa timidité et du stress. Et son sourire n'était pas vraiment au rendez-vous. Une "tête de psychopathe" selon la présentatrice qui était amusée. "Je n'aurais peut-être pas dû leur dire d'aller de l'avant comme ça. (...) C'est de ma faute, pardon", a-t-elle regretté.

Charley, l'un de ses coups de coeur, est ensuite apparue. Et surprise, Valentin était plus bavard et plus souriant. La discussion était fluide, l'humour était au rendez-vous. "Je suis perdu dans tes yeux. (...) Je suis perdu. Je ne pensais pas être perturbé", a-t-il notamment lancé. Et une fois le rendez-vous terminé, il a précisé que son coup de coeur était confirmé. "Je pense que le coup de coeur évolue vers un coup de foudre. C'est vraiment déstabilisant. Je suis très secoué. Je crois que je n'ai jamais ressenti ça", a-t-il déclaré.

Natacha la sensible, Chloé "la rigolote" et l'émotive Lola étaient les dernières à passer. Toutes avaient touché Valentin avec leur courrier. Une fois de plus, il était donc plus ouvert qu'au début. Mais l'une d'elles a davantage attiré son attention. Elle est pâtissière, prête à vivre à la campagne et a un regard qui l'a troublé. Il s'agit de Natacha. Elle rejoindra donc Charley à la ferme.