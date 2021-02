Valentin (L'amour est dans le pré 2021) trompé par son ex : "L'amour propre en prend un coup"

Lundi 8 février 2021, M6 a diffusé les derniers portraits des nouveaux agriculteurs de L'amour est dans la pré. Après Franck, Jean-François et Delphine, c'était au tour de Valentin, producteur de fleurs comestibles et maraîcher de 27 ans en Bretagne, de se présenter.

Du haut de son mètre quatre-vingt seize et avec son look de musicien tatoué et barbu, il impressionne et semble sûr de lui. Pourtant, Valentin est un grand timide qui a bien du mal à aller vers les femmes. Et dès qu'il le fait, il perd ses moyens. "Je ne me sens pas séduisant", a-t-il déclaré. Son allure imposante y est pour quelque chose. Toujours plus grand que ses copains et parfois que ses maîtresses, il faisait tout pour s'effacer.

Ce grand gentil aime notamment le rock et le hard rock n'a connu qu'une seule relation à 18 ans. Elle n'a pas duré longtemps et elle lui a fait perdre confiance en lui car elle l'a trompé. "Il y en a une avec laquelle je pensais que ça marchait bien. J'ai juste eu un petit souci d'exclusivité. Je crois qu'on était plusieurs en même temps à avoir ce petit problème. Je devais avoir 18-19 ans. L'amour propre en prend un coup. Je suis resté sur un ressenti un peu amer", a-t-il raconté. Pour oublier, il s'est donc consacré à son travail. Depuis, il n'a rencontré personne. Il espère que L'amour est dans le pré lui permettra de rencontrer quelqu'un avec qui fonder une famille. "J'y pense depuis la fin de l'année dernière. (...) Je pense que sans l'émission je ne trouverai pas. Je resterais dans le schéma continuer à bosser 7j/7j. Le travail est un refuge", a poursuivi celui qui est prêt à "tout donner et tout offrir".

Le jeune homme, qui occupe l'étage de la maison de ses parents, espère donc rencontrer le grand amour dans les bras d'une jeune femme dans sa tranche d'âge, gentille, sincère, fidèle, affective, qui accepte sa passion des fleurs et lui fasse reprendre confiance en lui. Physiquement, il a une préférence pour les cheveux longs mais "prend les gens comme ils sont".