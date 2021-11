Valentin (L'amour est dans le pré) en couple : Rapprochement hors caméras et premier baiser

Le producteur de fleurs comestibles de 28 ans, qui vient de Bretagne, était enfin de retour dans l'épisode de L'amour est dans le pré 2021 du 1er novembre. C'est avec Charley (30 ans, dentiste), l'un de ses coups de coeurs, et Natacha (une pâtissière de 27 ans), que l'on a retrouvé Valentin, en plein travail. Le grand timide avait-il enfin baissé ses barrières ?

Valentin avait loué un gîte pour accueillir ses prétendantes. Mais il avait à coeur de leur montrer sa maison. Il avait toutefois oublié quelques détails qui avaient leur importance. En rentrant dans une pièce, Charley et Natacha ont découvert des posters de femmes dénudées. Et, dans sa chambre, un string était accroché à une tête de cerf. "Je l'avais complètement oublié celui-là", a-t-il simplement lancé très gêné.

Pour faire oublier cet impair, il a emmené les deux femmes dans une pâtisserie, puis à la plage. Et très vite, il est parti en tête-à-tête avec Charley. Cette dernière lui a fait savoir que selon elle, tout se passait bien et que tout lui plaisait. "Je te trouve fidèle à ton portrait et tant mieux, c'est ça que je cherche", a-t-elle confié. Il était ainsi rassuré de voir que la jeune femme n'était pas déçue mais, à aucun moment, il ne lui a fait part de sa préférence pour elle. Pendant ce temps, Natacha nageait en plein doute et n'a pu retenir ses larmes face à tant d'incertitudes. Elle a donc tenté d'en savoir plus et ce dernier n'a pas osé lui avouer ce qu'il pensait malgré les nombreuses questions de sa prétendante. Mais la jeune femme a bien senti qu'il était "froid et distant". La faute aux "prises de tête" de Natacha.

Valentin a ensuite présenté ses deux prétendantes à des amis et à son papa Loïc. Comme son fils, ce dernier a eu une préférence pour Charley. Cette soirée a été l'occasion pour l'agriculteur de faire bien comprendre à cette dernière qu'elle lui plaisait et qu'il avait eu un coup de coeur. Il attendait toutefois que les caméras soient éloignées pour se rapprocher d'elle. Un premier baiser a donc été échangé au petit matin, en toute intimité. Un moment qu'ils ont beaucoup apprécié. Valentin n'avait donc plus d'autre choix que de dire la vérité à Natacha, qui a encore fondu en larmes.